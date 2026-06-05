Los jugadores de los equipos regios que estarán en el Mundial

Los equipos regiomontanos tendrán representación en la Copa del Mundo 2026 gracias a dos futbolistas que fueron convocados por Uruguay para disputar la máxima justa del futbol.

Se trata de Santiago Mele, arquero de Rayados, y Rodrigo Aguirre, delantero de Tigres, quienes lograron meterse en la lista definitiva de la selección charrúa para el torneo que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.

Rodrigo Aguirre, jugador uruguayo, con Tigres | IMAGO7

¿Cómo ha sido el paso de Santiago Mele en Rayados?

La presencia de Mele representa un logro importante para el guardameta albiazul, quien se ha consolidado como una de las opciones de confianza para la selección uruguaya.

El arquero, quien no ha tenido protagonismo en Rayados, tendrá la oportunidad de disputar su primera Copa del Mundo en plenitud futbolística.

Santiago Mele, jugador uruguayo, con Rayados | IMAGO7

Rodrigo Aguirre, gran decisión de Marcelo Bielsa

Por su parte, Aguirre también forma parte de la lista definitiva. El delantero de Tigres logró llenarle el ojo a Marcelo Bielsa para ser uno de los atacantes de los charrúas para esta Copa del Mundo.

A pesar de ser constante en la titularidad de Tigres, Aguirre no ha sido productivo en la cuestión de los goles.

De esta manera, Uruguay será la selección con mayor vínculo con la Sultana del Norte en la Copa del Mundo 2026, al contar con dos futbolistas relacionados con los equipos regiomontanos.

Ambos buscarán ayudar a la Celeste a volver a ser protagonista en la máxima competencia del futbol mundial.