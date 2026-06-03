Presidente de Tigres sueña con Gignac y Nahuel en la directiva: “Qué mejor que tener una leyenda a tu lado”

Carlos Emilio González, el nuevo presidente de Tigres, abrió la puerta a la posibilidad de que dos de las máximas leyendas del club, André-Pierre Gignac y Nahuel Guzmán, continúen vinculados a la institución una vez que concluyan sus carreras como futbolistas profesionales.

González habló en exclusiva con Récord y el directivo destacó las cualidades de Gignac y consideró que el francés tiene el potencial para convertirse en un importante ejecutivo dentro de la organización gracias a su disciplina, inteligencia y mentalidad competitiva.

André-Pierre Gignac, de Tigres, dio la victoria en el Clásico Regio | IMAGO7

“Veo a André como un gran ejecutivo para el futuro de Tigres”

“Pues qué mejor, imagínate tener una leyenda a tu lado con la que puedes trabajar y le puedo enseñar; él me puede enseñar muchas cosas muy interesantes, pero yo creo que yo a él la parte de negocio le puedo enseñar cosas también muy interesantes que, siendo él como es, un tipo competitivo, él es un tipo disciplinado y es un tipo inteligente, pues podemos ver, vislumbrar a un André que sea un gran ejecutivo en el futuro para el bien de Tigres.”

González señaló que la experiencia y liderazgo del goleador histórico auriazul podrían ser de gran valor para la institución más allá de las canchas, formando parte del crecimiento del club en los próximos años.

Diego Lainez y André-Pierre Gignac en partido con Tigres en la Liga MX | MEXSPORT

Nahuel Guzmán, otro perfil que el club quiere conservar

Respecto a Nahuel Guzmán, el presidente felino también expresó su deseo de verlo formando parte de la estructura del equipo, destacando especialmente su personalidad y cercanía con la gente.

“A mí me encantaría, a mí Nahuel me parece un tipo supercarismático; yo sé que muchos de los seguidores de los otros 17 equipos no piensan lo mismo, pero conózcanlo, es un tipo con una preocupación genuina por la gente, platicas con él, es agradable y creo que el tipo por eso ha durado tanto porque es un gran profesional, pero a la vez es un perfil tigre, y ese tipo de gente siempre suma.”

Las declaraciones reflejan la intención de Tigres de aprovechar la experiencia y el legado de dos de sus máximos referentes históricos, quienes han sido piezas fundamentales en la etapa más exitosa de la institución y podrían seguir aportando desde otras áreas cuando llegue el momento de retirarse del futbol profesional.