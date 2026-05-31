¿Se queda sin Mundial? Guido Pizarro habla sobre la lesión de Marcelo Flores: "No es alentador"

La derrota de Tigres en la Final de la Concacaf Champions Cup ante Toluca no solo dejó el dolor por perder el título en la tanda de penales. También encendió las alarmas por el estado físico de Marcelo Flores, quien abandonó el terreno de juego tras sufrir una lesión en la recta final del encuentro.

Al término del partido, Guido Pizarro compareció ante los medios y mostró preocupación por el atacante mexicano-canadiense, asegurando que las primeras sensaciones no son alentadoras y que será necesario esperar los estudios médicos para conocer la gravedad de la lesión.

Guido Pizarro enciende las alarmas por Marcelo Flores

El estratega argentino reconoció que el futbolista sintió una molestia importante en la rodilla, situación que preocupa al cuerpo técnico felino.

“Me quedo con el orgullo de mis jugadores de cómo afrontaron esta final, con cómo afrontaron todo el recorrido con el sabor amargo de no haber logrado el resultado que queríamos, pero con mucho orgullo hacia mis jugadores por la forma en que lo hicieron. Lo de Marcelo Flores, el panorama no es alentador; sintió que la rodilla se le fue, así que esperaremos los estudios para ver la gravedad”, declaró Pizarro.

La situación genera incertidumbre debido a que Flores había ingresado como una de las variantes ofensivas para buscar el triunfo, pero terminó abandonando el partido con visibles muestras de dolor.

Marcelo Flores ha abandonado el campo lesionado | MexSport

Tigres se quedó a un paso del título

Más allá de la preocupación por la lesión, Pizarro destacó el desempeño de su equipo durante la Final y consideró que Tigres fue superior a Toluca durante gran parte del encuentro.

Orgullo. Creo que en el trámite del partido el equipo jugó muy bien, fue superior al rival

El arquero de ellos hizo un gran trabajo en las oportunidades que tuvimos, pero estoy orgulloso con mi plantel, con mis jugadores y con cómo afrontamos

Es la segunda que nos toca quedar en la puerta; ahora queda hacer el duelo lo que dure y pensar en lo que viene

El entrenador insistió en que el resultado no refleja lo mostrado por su equipo sobre el terreno de juego y aseguró que la diferencia terminó marcándose únicamente desde los once pasos.

Tigres tras perder la final de la Liga de Campeones de CONCACAF | IMAGO7

Nahuel Guzmán recibió un monedazo desde la tribuna

Otro de los temas abordados por Guido Pizarro fue el incidente que sufrió Nahuel Guzmán tras el partido disputado en el Estadio Nemesio Diez.

El técnico reveló que el guardameta argentino fue alcanzado por monedas lanzadas desde las gradas, provocándole una herida en la cabeza.

Le tiraron unas monedas en la cabeza, le pegó y empezó a decir: ‘¿Por qué teníamos que estar tan cerca de la gente?’ y que estaban tirando cosas

Después, entre todos calmamos la situación. Le dieron un monedazo en la cabeza a Nahuel, que tenía una lastimadura, pero por suerte no pasó a mayores

Nahuel Guzmán calienta antes de la Final de Champions Cup, en Toluca | MEXSPORT

Tigres ya piensa en lo que viene

Pese al duro golpe que significó perder la Final, Guido Pizarro dejó claro que el equipo deberá pasar página rápidamente y enfocarse en los próximos objetivos.

Con mis jugadores, orgullo y agradecimiento. Desde el primer día que hemos agarrado, los objetivos eran competir en todas las competiciones

Siempre voy a estar muy agradecido y muy orgulloso de mis jugadores

En cuanto a mí, evidentemente el resultado no es favorable, pero es normal hacer el duelo lo que dure y pensar en lo que viene

Ahora, la principal preocupación en San Nicolás pasa por conocer el diagnóstico de Marcelo Flores, quien podría haber sufrido una lesión importante en la rodilla justo cuando Tigres se prepara para afrontar la siguiente etapa de la temporada.