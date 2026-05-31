México 1986: a 40 años de la inauguración del Mundial

El futbol es ese amor no correspondido que México ha tenido a lo largo de la historia. Pese a ser una nación adepta al balompié, los éxitos nunca han acompañado al combinado nacional; aunque eso no ha sido impedimento para albergar momentos icónicos en la historia del deporte rey.

Este 31 de mayo de 2026 no es una fecha baladí en el futbol mexicano, pues se conmemora 40 años del inicio de la Copa del Mundo de 1986. Aquel certamen es recordado por ser uno de los mejores de la historia -tal vez el mejor-, con la consagración de figuras y el ocaso de otras.

Estadio Azteca 1986 | MEXSPORT

El Estadio Azteca -ahora Banorte- fue la sede del primer partido de la decimotercera Copa del Mundo, el cual fue un Italia vs Bulgaria. Más de 90 mil personas se dieron cita en el Coloso de Santa Úrsula para presenciar la inauguración del Mundial de 1986, el cual contó con una gran presencia de un colorido cultural y folclórico previo al juego de los europeos.

La gente llegó al inmueble a las 10:00, para presenciar la ceremonia antes mencionada. Sin embargo, el juego comenzó hasta el mediodía, en un partido que tuvo tintes cansinos, aunque los goles sí llegaron al Coloso.

Alessandro Altobelli marcó el primer tanto del partido y de la justa, con una excelsa definición de primera intención y parte interna tras un gran centro de tiro libre. Sin embargo, en los últimos minutos del partido, Nasko Sirakov empató para los búlgaros con un remate de cabeza certero.

Diego Armando Maradona, en México 86 | MEXSPORT

A 56 años del Mundial de 1970

No solo se cumplen cuatro décadas del Mundial que consagró a Maradona como una figura divina, sino que también se celebran 56 años de la inauguración de la Copa del Mundo de 1970, la cual coronó a Pelé como el Rey del Futbol.

En dicha justa, el partido inaugural también se llevó a cabo en el Azteca, pero México tuvo el honor de abrir la Copa del Mundo en su país. El partido terminó con un empate sin anotaciones ante la Unión Soviética, aunque también se vivió historia por la primera tarjeta amarilla, que fue para el soviético Kakhi Asatiani.