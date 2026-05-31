Resultados de Clash in Italy 2026: Roman Reigns retiene el WHC; Sol Ruca conquista el campeonato Intercontinental Femenino

WWE celebró la primera edición de Clash in Italy , uno de los eventos internacionales más importantes del año, dejando defensas exitosas y un capítulo más en la historia de The Bloodline .

La función estuvo encabezada por Roman Reigns, quien logró retener el Campeonato Mundial Peso Pesado tras imponerse a Jacob Fatu en un combate tribal. Como consecuencia de la derrota, Fatu tendrá que unirse a The Bloodline. Además, Sol Ruca se convirtió en la nueva Campeona Intercontinental al derrotar a Becky Lynch, protagonizando una de las mayores sorpresas de la velada.