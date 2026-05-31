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Lucha

Resultados de Clash in Italy 2026: Roman Reigns retiene el WHC; Sol Ruca conquista el campeonato Intercontinental Femenino

Sol Ruca ganando el campeonato IC y Roman Reigns retiene el WHC | WWE
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 15:38 - 31 mayo 2026
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La Tribal Chief salió con el oro en el evento estelar, mientras que Sol Ruca protagonizó uno de los momentos más importantes de la noche al coronarse campeona Intercontinental

WWE celebró la primera edición de Clash in Italy, uno de los eventos internacionales más importantes del año, dejando defensas exitosas y un capítulo más en la historia de The Bloodline.

La función estuvo encabezada por Roman Reigns, quien logró retener el Campeonato Mundial Peso Pesado tras imponerse a Jacob Fatu en un combate tribal. Como consecuencia de la derrota, Fatu tendrá que unirse a The Bloodline. Además, Sol Ruca se convirtió en la nueva Campeona Intercontinental al derrotar a Becky Lynch, protagonizando una de las mayores sorpresas de la velada.

Resultados de Clash in Italy 2026

  • Cody Rhodes (C) derrotó a Gunther para retener el Campeonato WWE.

Cody Rhodes reteniendo el campeonato de la WWE ante Gunther | WWE

  • Rhea Ripley (C) derrotó a Jade Cargill para retener el Campeonato Femenino WWE.

  • Brock Lesnar venció a Oba Femi tras siete F5.

Brock Lesnar venciendo a Oba Femi tras siete F5 | WWE

  • Sol Ruca derrotó a Becky Lynch para convertirse en la nueva Campeona Intercontinental.

  • En el evento estelar, Roman Reigns (C) derrotó a Jacob Fatu para retener el Campeonato Mundial Peso Pesado en un Combate Tribal.

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