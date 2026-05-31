“Estuve en la luna”: ídolo del América revela impactante historia que vivió

Christian Bermúdez sorprendió recientemente con una llamativa experiencia que asegura haber vivido durante un sueño lúcido, en el que se vio a bordo de una nave espacial observando de cerca la Luna. El relato del jugador rápidamente llamó la atención de aficionados y seguidores debido a los detalles que compartió sobre aquella vivencia.

Durante una conversación con ‘Chulitos del Misterio’ recordó diversas experiencias personales, el popular "Hobbit" explicó que este episodio fue distinto a otros sueños que ha tenido. Según relató, se trató de un sueño lúcido, es decir, uno en el que era plenamente consciente de lo que estaba observando y experimentando mientras ocurría.

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¿Qué contó el Hobbit Bermúdez?

“Yo estuve en una nave. Tengo varias anécdotas, pero estoy tratando de recordar y justo me vino esa parte en donde estaba en la Luna”, comentó Bermúdez. El exjugador destacó que no se trató de un sueño convencional que desaparece al despertar, sino de una experiencia que permaneció grabada con gran claridad en su memoria.

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De acuerdo con su relato, la experiencia comenzó cuando sintió que despertaba dentro del propio sueño. “Despierto y se despierta el tercer ojo y yo ya estoy dentro de la nave”, explicó. A partir de ese momento, comenzó a observar detenidamente el lugar en el que se encontraba, intentando comprender qué estaba ocurriendo a su alrededor.

Bermúdez describió una cabina llena de controles y tecnología. Según recordó, frente a él había numerosos botones y un enorme tablero similar a los que suelen mostrarse en películas de ciencia ficción. También mencionó grandes ventanas que permitían observar el exterior mientras la nave avanzaba por el espacio.

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No pudo identificar a nadie

El futbolista aseguró que en ningún momento logró identificar a otras personas dentro de la nave. Mientras observaba el panorama exterior, trataba de entender dónde se encontraba exactamente. “Yo mismo me decía: ¿a dónde estoy?”, recordó al describir la incertidumbre que sentía durante aquella experiencia.

Fue entonces cuando, al dirigir su mirada hacia una de las ventanas, identificó claramente el satélite natural de la Tierra. “Íbamos viendo la Luna. ¡Guau!, esto es la Luna”, relató Bermúdez. La impresión de encontrarse observando el astro tan de cerca lo llevó a cuestionarse qué hacía allí y cómo había llegado hasta ese lugar.