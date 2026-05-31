Exfigura del América se lanza contra Guillermo Almada: “No era tan bueno con el grupo”

Real Oviedo descendió y Guillermo Almada dejó de ser entrenador del conjunto Asturiano ante esto un viejo conocido de la Liga MX, Federico Viñas, resaltó cómo fue la salida del uruguayo asegurando que ya no era el mejor con el grupo.

¿Qué dijo Viñas?

"Yo creo que no, no me sorprendió porque bueno, ya creo que el día a día con Guillermo y el grupo no era el mejor, no me sorprendió la decisión de él, así que nada, desearle lo mejor donde le toque ir y muchos éxitos", resaltó para Espacios Oviedo.

El seleccionado uruguayo indicó que la pasada temporada fue la mejor a manera personal: "También poniendo lo que es la liga, lo que son los rivales, lo que son los defensores que me tocan, que me marquen. Nada, es la mejor.

Federico Viñas del Real Oviedo I @RealOviedo

“Bueno, me puse a prueba, creo que cumplí, me fue muy bien y con el mundial a la vuelta de la esquina creo que me agarra en un buen momento", catapultó el exdelantero del América y que ahora disputará la Copa del Mundo.

¿Cómo se dio la salida de Almada?

Terminó la historia de redención entre el entrenador uruguayo y el equipo de Asturias. Luego de varios rumores y secretos a voces, el equipo del Real Oviedo hizo oficial la salida de Guillermo Almada, entrenador que tomó el cargo el 16 de diciembre, día del inicio de las Posadas del 2025, pero que no pudo evitar el descenso del equipo de LaLiga.

Guillermo Almada, entrenador del Real Oviedo | X: @RealOviedo

Luego de que el Real Oviedo cayó en el último lugar de LaLiga e hizo oficial su regreso a LaLiga Hypermotion, el equipo de Asturias publicó en redes sociales el anuncio oficial de la salida de su entrenador, en este le agradecieron a Almada su participación durante el cierre de la temporada y el trabajo realizado en los últimos cinco meses.

El equipo aseguró que el acuerdo se llegó luego del anuncio en conferencia de prensa donde el propio entrenador afirmó que él y su cuerpo técnico no estaban seguros de su continuidad en el equipo y sentenció su salida.

"Tras el anuncio realizado hace unos días en rueda de prensa, en el que confirmó que no continuará dirigiendo al equipo, el Real Oviedo quiere agradecer a Guillermo Almada, y al cuerpo técnico que se incorporó con él al proyecto azul, la profesionalidad y la dedicación mostrados desde su llegada a la entidad", resaltó el equipo.

Guillermo Almada | @RealOviedo