Real Madrid derrota al Oviedo en un desangelado Santiago Bernabéu

Era una noche rara, con un Bernabéu que no estuvo lleno, y con muchos abonados ausentes. Una noche que solventaron Gonzalo y Bellingham con un gol en cada parte para silenciar los pitos del Bernabéu y disminuir la ventaja del Barca Campeón a once puntos a falta de dos jornadas.

Real Madrid vs Real Oviedo | AP

Y, era una noche rara, porque hoy en el Bernabéu no tenían que hablar los futbolistas, los mismos que llevan dos temporadas sin ganar ningún título, sino que tenía que hablar el público del Coliseo Blanco. Y lo hizo de forma selectiva. Los dos jugadores más pitados fueron Vinicius y, lo más llamativo y noticioso, Kylian Mbappé.

La estrella francesa del Real Real Madrid sintió lo mismo que otros grandes cracks han sentido en el Bernabéu: las protestas de un público que pese a sus 41 goles en 41 partidos no está contento con algunas actitudes fuera del campo del crack galo. Mbappé salió en la segunda parte, pidió mucho la pelota, pero no pudo aumentar su cuenta goleadora entre los pitos del público madridista cada vez que tocaba la pelota.

Jude Bellingham, jugador del Real Madrid | AP

Lo de Mbappé fue la gran noticia en una noche en la que el aficionado madridista sufrió, pese a la victoria, por comprobar un nuevo año sin trofeos. Un partido insípido, sin nada en juego, y con un Oviedo ya descendido y último en la clasificación de LaLiga.

La otra noticia del partido podía haber estado en el palco, con Florentino Pérez a la cabeza, pero no hubo ninguna protesta reseñable para un Presidente que ya se prepara para las próximas elecciones, si es que se presenta algún candidato alternativo.