Tecate Emblema 2026: Checa el mapa de los escenarios y espacios oficiales de estacionamiento

La Ciudad de México se prepara nuevamente para uno de los festivales musicales más esperados del año. El Tecate Emblema 2026 reunirá este fin de semana a miles de asistentes en el Autódromo Hermanos Rodríguez con un cartel que mezcla estrellas internacionales, artistas virales y figuras que dominan actualmente las plataformas digitales y las redes sociales.

Con nombres como Jonas Brothers, Louis Tomlinson, Gloria Trevi, Kenia OS y hasta Paris Hilton encabezando el lineup, el evento promete convertirse otra vez en uno de los encuentros musicales más comentados del país, especialmente entre los fanáticos del pop, el dance y la música que marcó generaciones completas.

Ante la llegada masiva de asistentes, los organizadores dieron a conocer el mapa oficial del festival, así como los accesos, zonas de estacionamiento y las principales rutas para llegar al recinto sin complicaciones.

Faltan dos días para que el encuentro de pop más grande de México se realice en el Autódromo Hermanos Rodríguez / FB: @TecateEmblema

¿Dónde será el Tecate Emblema 2026?

El festival se llevará a cabo en el Autódromo Hermanos Rodríguez, ubicado en la alcaldía Iztacalco de la Ciudad de México, recinto que en los últimos años se convirtió en uno de los espacios favoritos para conciertos y festivales masivos.

La entrada principal para el público general será por la puerta 9 del Autódromo, mientras que algunos accesos especiales dependerán del tipo de boleto adquirido.

Además de los escenarios principales, el mapa oficial incluye zonas de comida, espacios de descanso, puntos médicos, cajeros automáticos, áreas para recarga de celulares y distintos servicios distribuidos dentro del recinto.

Estas serán todas las áreas dentro del festival para que vayas checando cada unos de los espacios / FB: @TecateEmblema

Así estarán los estacionamientos del Tecate Emblema 2026

Uno de los puntos que más dudas genera entre asistentes es el tema del estacionamiento, especialmente por la alta afluencia vehicular que suele registrarse durante el festival.

Los organizadores informaron que los accesos vehiculares estarán divididos según el tipo de boleto: Los asistentes con pase Aeroméxico Club Pass ingresarán por la puerta 7.

El estacionamiento Banamex Plus también tendrá acceso por la puerta 7.

El acceso vehicular y peatonal con cupo limitado estará disponible por la puerta 15.

En el caso del estacionamiento Aeroméxico Club Pass, se permitirá un espacio por cada dos personas o más dentro del vehículo que cuenten con este tipo de boleto.

Mientras tanto, para Banamex Plus se asignará un lugar por cada cuatro personas o más dentro del automóvil que tengan ese acceso especial. Los organizadores señalaron que los estacionamientos abrirán desde las 8:00 de la mañana para facilitar el ingreso anticipado de los asistentes.

Revisa los estacionamientos oficiales para que no tengas problemas a tu llegada los dos días / FB: @TecateEmblema

¿Cómo llegar al Tecate Emblema 2026 en Metro?

La forma más sencilla y rápida para llegar al festival continúa siendo el transporte público, especialmente el Metro de la Ciudad de México.

La mejor opción es utilizar la Línea 9 y descender en alguna de estas estaciones: Ciudad Deportiva

Puebla

Ambas se encuentran a pocos minutos caminando de los accesos principales al Autódromo Hermanos Rodríguez.

Llegar al festival se puede hacer también por Metro o Metrobús, como mejor te convenga / FB: @TecateEmblema

Debido a la gran cantidad de personas que suelen acudir al evento, las autoridades recomiendan anticipar tiempos de traslado y considerar posibles aglomeraciones durante las horas pico de entrada y salida.

También puedes llegar en Metrobús

Otra alternativa importante es el Metrobús de la Ciudad de México, especialmente para quienes vienen desde otras zonas de la capital.

La recomendación es utilizar la Línea 2, que corre de Tacubaya a Tepalcates.

Las estaciones más cercanas al recinto son: UPIICSA

Iztacalco

La edición 2026 apunta nuevamente a romper récords de asistencia con dos días cargados de música / FB: @TecateEmblema

Desde ambos puntos es posible caminar hacia los accesos ubicados sobre Avenida Añil y Río Churubusco.

Un festival que ya es tradición en CDMX

En pocos años, el Tecate Emblema logró consolidarse como uno de los festivales más importantes del país gracias a su combinación de nostalgia musical, estrellas internacionales y propuestas que dominan actualmente TikTok, Spotify y redes sociales.

El evento reúne públicos de distintas generaciones, desde fans del pop dosmilero hasta seguidores de artistas virales y nuevas tendencias musicales.