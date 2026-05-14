De niño a leyenda: El emotivo mensaje de Kylian Mbappé previo al Mundial 2026

La cuenta regresiva para el inicio de la Copa del Mundo 2026 ha elevado las pulsaciones de los aficionados y protagonistas por igual. En este contexto, Kylian Mbappé, referente absoluto de la Selección de Francia, sorprendió en redes sociales al compartir un vistazo a su pasado.

A través de su perfil oficial de Instagram, el atacante publicó una fotografía de su niñez en la que se le observa vistiendo el uniforme oficial del conjunto galo, un gesto que subraya su vínculo histórico con la representación nacional, con la cual disputará su tercer torneo de la FIFA.

"Copa Mundial Parte 3. Un orgullo enorme poder representar a mi país una vez más en la mayor competencia. Vamos a tratar de hacerte sentir orgulloso", escribió el delantero, quien se erige como el pilar fundamental en el esquema táctico de Didier Deschamps.

¿Cómo le ha ido a Mbappé en las Copas del Mundo?

La historia de Kylian Mbappé con las Copas del Mundo comenzó a escribirse con letras de oro en 2018. Con apenas 19 años, el atacante se ganó un puesto en la titularidad y se convirtió en la pieza disruptiva que llevó a Francia a su segundo título mundial.

En aquella edición celebrada en territorio ruso, Mbappé acumuló un total de cuatro anotaciones, con un doblete ante la Selección de Argentina en la ronda de Octavos de Final.

Uno de los hitos más relevantes de su participación en Rusia fue su gol en la Final frente a Croacia, disputada en el Estadio Luzhnikí. Con dicho tanto, se unió a Pelé como los únicos futbolistas menores de 20 años en marcar en una final de Copa del Mundo.

Kylina Mbappé en la Copa del Mundo Qatar 2022 | MEXSPORT

Al finalizar el certamen, la FIFA le otorgó el premio al Mejor Jugador Joven del Torneo, consolidando su estatus como la nueva gran figura del fútbol global. Cuatro años más tarde confirmó su condición de figura, cuando nuevamente llegó a una Final en Qatar 2022.

Para dicho torneo, Mbappé asumió un rol mucho más protagónico y dominante en términos estadísticos. A pesar de que Francia no pudo revalidar el título al caer en una tanda de penales frente a Argentina, el desempeño individual del "10" francés fue histórico.

Kylian Mbappé en la Copa del Mundo Rusia 2018 | MEXSPORT

El ahora jugador de Real Madrid se adjudicó la Bota de Oro del torneo tras anotar ocho goles, uno más que Lionel Messi. En la Final anotó un hat-trick y con ello se convirtió en el segundo jugador en la historia en hacer un triplete en una Final del Mundial, luego de Geoff Hurst en 1966.

Sus tres anotaciones permitieron que Francia remontara el marcador en dos ocasiones, forzando los tiempos extra y posteriormente la definición desde los once pasos. Con solo dos mundiales disputados, Mbappé ya acumula 12 goles en la historia de la competición, mismos que Pelé.

Kylina Mbappé en la Copa del Mundo Qatar 2022 | MEXSPORT

¿Qué esperar de Mbappé en el Mundial 2026?

De cara a la edición de 2026, Mbappé llega no solo como el máximo goleador en activo del certamen, sino como el líder del vestuario galo. Tras el retiro de figuras veteranas como Hugo Lloris, la responsabilidad de portar el brazalete de capitán recae en él.