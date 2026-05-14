¿Quién es el influencer que quedó fuera de MasterChef México 24/7 por polémica?

La nueva edición de MasterChef México 24/7 arrancó envuelta en polémica después de que el influencer Maurg1 anunciara que fue descartado de una dinámica relacionada con el reality show, a días de su estreno.

El propio creador de contenido, cuyo nombre real es Mauricio Riveroll, informó en redes sociales que la producción le notificó que ya no formaría parte de la llamada “experiencia TikTok”, una actividad diseñada para creadores digitales dentro del programa. “Me dijeron que gracias, pero no gracias”, expresó el influencer en un video compartido en sus plataformas digitales.

Maurg1 confirmó que quedó fuera de la experiencia digital de MasterChef México 24/7. / RS

¿Quién es Maurg1, influencer relacionado con MasterChef México 24/7?

Mauricio Riveroll es un creador de contenido originario de la Ciudad de México que ganó popularidad en plataformas como TikTok y YouTube gracias a videos sobre polémicas de influencers, espectáculos y temas virales.

De acuerdo con información difundida por medios especializados, comenzó creando contenido de tecnología, videojuegos y curiosidades cuando tenía entre 15 y 16 años. Posteriormente cambió el enfoque de su canal hacia noticias y controversias del mundo digital.

Mauricio Riveroll comenzó creando contenido de tecnología y videojuegos antes de enfocarse en noticias virales y espectáculos. / RS

Actualmente cuenta con presencia importante en TikTok, Instagram y YouTube, donde suele comentar temas relacionados con influencers y entretenimiento.

¿Por qué Maurg1 fue descartado de MasterChef México 24/7?

La controversia comenzó después de que se anunciara su participación en una dinámica digital vinculada al nuevo formato de MasterChef México 24/7.

Tras el anuncio, colectivas feministas y activistas publicaron mensajes dirigidos a empresas como TV Azteca y Disney+, solicitando que se revisara la participación de figuras públicas señaladas por presuntos adeudos alimentarios.

En redes sociales, los colectivos señalaron que consideran “inaceptable” dar exposición pública a personas acusadas de incumplir responsabilidades parentales.

Posteriormente, Maurg1 confirmó que quedó fuera de la dinámica y aseguró que no recibiría pago alguno por participar. “No nos iban a dar ni un peso”, comentó el creador de contenido al explicar que la actividad funcionaba únicamente como colaboración para generar contenido digital.

Hasta ahora, ni la producción de MasterChef México 24/7, ni TV Azteca, ni Disney+ han emitido un posicionamiento oficial sobre el caso.

La nueva edición de MasterChef México apostará por un formato 24/7 y se estrena este domingo 17 de mayo de 2026.