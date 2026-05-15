Chris Wood liderará a Nueva Zelanda en el Mundial 2026

El delantero Chris Wood sobresale dentro de la convocatoria de 26 jugadores de Nueva Zelanda para la Copa del Mundo 2026, pese a una temporada con el Nottingham Forest de la Premier League plagada por las lesiones.

Wood y Tommy Smith, un defensor de 36 años que milita en un club de la Quinta División de Inglaterra, se convertirán en los primeros neozelandeses en disputar dos mundiales fútbol. Ambos formaron parte del plantel de los All Whites en Sudáfrica 2010.

Chris Wood con Nottingham Forest | AP

Como capitán, Wood sigue los pasos de Steve Sumner, quien llevó el brazalete de Nueva Zelanda en el Mundial de España 1982, y de Ryan Nelsen, quien encabezó al equipo en 2010.

El entrenador Darren Bazeley anunció el jueves la convocatoria de Nueva Zelanda en Auckland. Bazeley comentó que enfrentó una tarea difícil para recortar la lista después de que 40 jugadores participaron con Nueva Zelanda en 10 partidos durante los últimos 15 meses.

“Hemos pasado los últimos años construyendo para este momento y siguiendo a alrededor de 55 jugadores con opciones de ser convocados”, dijo Bazeley. Añadió que el cuerpo técnico eligió un plantel que considera el mejor para maximizar las posibilidades de los All Whites de avanzar de Fase de Grupos.

“Esto nunca iba a ser un proceso fácil, y no se nos escapa la responsabilidad, pero estoy seguro de que hemos llegado a la mejor convocatoria posible para enfrentar a Irán, Egipto, Bélgica y lo que venga después”, añadió. Nueva Zelanda no ha avanzado más allá de la Fase de Grupos en sus dos participaciones previas en la Copa del Mundo.

Chris Wood con Nottingham Forest | AP

Wood se dirigió al público que asistió al anuncio del equipo mediante un mensaje de video pregrabado desde Inglaterra. “Espero que podamos hacerlos sentir orgullosos y mostrarle al mundo de lo que somos capaces”, dijo Wood.

En el extremo opuesto de la experiencia de Smith, el mediocampista Lachlan Bayliss, de 23 años, fue seleccionado apenas dos meses después de debutar con Nueva Zelanda. Bayliss irrumpió esta temporada con los Newcastle Jets en la A-League de Australia. Aunque nació en Australia, es elegible para los All Whites por su padre neozelandés.

Chris Wood con la Selección de Nueva Zelanda | AP

Convocatoria de Nueva Zelanda para el Mundial 2026