NFL 2026: Calendario completo de los Dallas Cowboys

El camino rumbo al Super Bowl ya está sellado para los Dallas Cowboys, o al menos esperan que así lo sea. Tras días en los que se habían filtrado algunos partidos de la temporada, hoy finalmente la NFL dio a conocer el calendario completo, por lo que, Dallas ya sabe cuando se verá las caras con sus rivales.

En los últimos días se habían filtrado varios juegos, entre ellos tres de los Dallas Cowboys. El equipo de la Estrella Solitaria ya sabía que, en la Semana 1 disputaría el Sunday Night Football ante los New York Giants. También se sabía que, en la Semana 3 se mediría ante los Baltimore Ravens en Río de Janeiro y, por último Dallas se enteró que su rival de Thanksgiving sería nada más y nada menos que los Filadelfia Eagles.

Dallas Cowboys apunta a jugar en México durante 2026 | AP

Calendario completo de Dallas

Pese a que aún no hay fechas definidas Dallas comenzará el camino rumbo al Super Bowl con tres juegos de pretemporada. Entre julio y agosto, los Vaqueros se medirán a los campeones defensores, Seattle Seahawks, así como a los Cardenales de Arizona y a los New Orleans Saints. Estos juegos servirán para definir su roster final de la temporada.

Dallas tendrá un inicio de temporada relativamente sencillo. Pese a que en la Semana 3 se enfrentará ante Baltimore, con juegos ante Nueva York (Semana 1), Washington (Semana 2), Texans (Semana 4) y Tampa Bay (Semana 5), el equipo podría estar esperando estar con récord ganador tras el primer cuarto de temporada.

Cowboys vs Giants | AP

Será fundamental que Dallas tenga más victorias que derrotas en el arranque de temporada pues, a partir de entonces su camino se complicará. En la parte media de la campaña, el equipo texano se medirá a los rivales más complicados al visitar a Green Bay (Semana 6) y a los campeones Seattle Seahawks (Semana 13). Además, en este lapso se enfrentará a Filadelfia en dos ocasiones (Semana 7 y 12) y también tendrá que recibir a San Francisco (Semana 10).

Afortunadamente para Dallas, el calendario apunta a darles un respiro en esta parte media con partidos que, sobre el papel, deberían ganar aunque conociendo a Dallas, posiblemente pierdan uno de ellos. Estos juegos son ante Arizona (Semana 8), Indianápolis (Semana 9) y Tennessee (Semana 11).

San Francisco 49ers venció a los Dallas Cowboys | AP

El cierre de temporada

La semana de descanso de Dallas llegará hasta la fecha 14, ya muy entrada la temporada en lo que será la segunda semana de diciembre. Tras este descanso, el equipo tendrá cuatro juegos en los que, debería sacar al menos tres victorias.

Los últimos encuentros de temporada regular del equipos texano será visitando a los Rams (Semana 15), recibiendo a los Jaguars (Semana 16) y a los Giants (Semana 17) y su último partidos será otro juego divisional ante los Commanders.

Vaqueros de Dallas I AP

Con este calendario, los Dallas Cowboys buscarán tener un récord ganador que les ayude a ganar una vez más el Este de la Nacional, y así poder competir por el paso al Super Bowl en los Playoffs.