Los 10 partidos imperdibles de la temporada 2026 en la NFL
Con la temporada 2026 en puerta, la NFL está a unos momentos de presentar su calendario completo y así conocer que equipos destacarán a lo largo de la temporada, tras el campeonato de los Seahawks en el Super Bowl LX, la duda temporada tras temporada es la misma, ¿Quiénes serán los dos equipos que se enfrenten por conquistar el Vince Lombardi?.
Los 10 imperdibles de la temporada 2026
Semana 1
10 de septiembre 18:35 hrs
Rams vs 49 ers
14 de septiembre 18:15 hrs
Chiefs vs Broncos
Semana 3
Rio Game
27 de septiembre 14:25 hrs
Cowboys vs Ravens
Semana 6
London Game 18 de octubre 7:30 hrs
Jaguars vs Texans
Semana 9
Madrid Game
8 de noviembre 8:30 hrs
Falcons vs Bengals
Semana 10
Munich Game
15 de noviembre 8:30 hrs
Lions vs Patriots
Semana 11
México Game
22 de noviembre 19:20hrs
49ers vs Vikings
Thanksgiving Eve
25 de noviembre 19:00 hrs
Rams vs Packers
Thanksgiving
26 de noviembre 12:00hrs
Lions vs Bears
26 de noviembre 15:30 hrs
Cowboys vs Eagles
La NFL dará a conocer su calendario completo oficial a las 18:00 hrs, sin embargo estos partidos forman parte de los más importantes del año y sus resultados determinarán el destino de cada equipo.