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NFL

Los 10 partidos imperdibles de la temporada 2026 en la NFL

Estephania Carrera
Estephania Carrera 16:31 - 14 mayo 2026
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A unas horas de la revelación del calendario oficial, ya existen fechas programadas en la NFL imposibles de ignorar

Con la temporada 2026 en puerta, la NFL está a unos momentos de presentar su calendario completo y así conocer que equipos destacarán a lo largo de la temporada, tras el campeonato de los Seahawks en el Super Bowl LX, la duda temporada tras temporada es la misma, ¿Quiénes serán los dos equipos que se enfrenten por conquistar el Vince Lombardi?.

Kenneth Walker III deja sembrada a la defensiva de Patriots. I AP

Los 10 imperdibles de la temporada 2026

  • Semana 1 

    10 de septiembre 18:35 hrs

    Rams vs 49 ers

    14 de septiembre 18:15 hrs

    Chiefs vs Broncos

  • Semana 3 

    Rio Game

    27 de septiembre 14:25 hrs

    Cowboys vs Ravens

  • Semana 6 

    London Game 18 de octubre 7:30 hrs

    Jaguars vs Texans

  • Semana 9 

    Madrid Game

    8 de noviembre 8:30 hrs

    Falcons vs Bengals

  • Semana 10 

    Munich Game

    15 de noviembre 8:30 hrs

    Lions vs Patriots

  • Semana 11 

    México Game 

    22 de noviembre 19:20hrs

    49ers vs Vikings

  • Thanksgiving Eve 

    25 de noviembre 19:00 hrs

    Rams vs Packers

  • Thanksgiving 

    26 de noviembre 12:00hrs

    Lions vs Bears

    26 de noviembre 15:30 hrs

    Cowboys vs Eagles

Brandon Aubrey, jugador de Dallas Cowboys | AP

La NFL dará a conocer su calendario completo oficial a las 18:00 hrs, sin embargo estos partidos forman parte de los más importantes del año y sus resultados determinarán el destino de cada equipo.

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