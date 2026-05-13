NFL México: Así han sido los juegos de futbol americano en nuestro país

Ya es oficial, el próximo noviembre la NFL regresará oficialmente a México para llevar a cabo uno de sus partidos de la Serie Internacional. Los San Francisco 49ers actuarán de local recibiendo a los Minnesota Vikings en el juego respectivo a la semana 11.

El partido de este 2026 marcará el regreso de la NFL a territorio mexicano tras cuatro años de ausencia. La última vez que se disputó un partido en México se dio en el 2022, cuando los Niners también jugaron, en aquella ocasión enfrentándose a los Arizona Cardinals.

Minnesota Vikings se enfrentará a los 49ers en la Ciudad de México | X @49ers

NFL en México

El partido entre Vikings y 49ers significará el séptimo juego oficial de la NFL en territorio azteca, sin embargo, es gracias a la Ciudad de México que, los partidos internacionales empezaron a tomar fuerza y la liga decidió llevar su producto fuera de Estados Unidos.

Pese a que la NFL ya había dejado Estados Unidos previamente, no fue sino hasta octubre del 2005 que la liga oficialmente tuvo un partido de temporada regular en el extranjero y fue justamente en México. En aquella ocasión los Niners vencieron contundentemente 31-14 a los Cardinals en el Estadio Azteca ante 103,467 asistentes.

Pese al éxito que tuvo el partido en México, la NFL no regreso a territorio mexicano aunque si dejó a Estados Unidos para llegar a Inglaterra en el 2007. Tuvieron que pasar 11 años para que México albergara un nuevo partido.

49ers tuvieron el primer partido de NFL en México en el 2005 | MEXSPORT

El regreso de la NFL

Tras el éxito de la NFL en Inglaterra, la liga decidió expandirse aún más y, en el 2016, regresaron a México para un nuevo partido de temporada regular. En aquella ocasión los Oakland Raiders de Derek Carr, Amari Cooper y Khalil Mack se midieron a los Houston Texans de Brock Osweiler y DeAndre Hopkins. Al final los malosos se llevaron el triunfo con un marcador de 27-20.

La NFL tuvo contrato con México para llevar a cabo un partido por temporada hasta 2019, sin embargo, ante el mal estado del césped del Estadio Azteca en el 2018, el partido entre Rams y Chiefs no se llevó a cabo en la Ciudad de México. Aun así, en el 2017 y 2019 sí hubo juegos con los Patriots venciendo a los Raiders y a los Chiefs superando a los Chargers respectivamente.

La NFL regresó a México en el 2016 con un partido entre Raiders y Texans | MEXSPORT

Último partido

A pesar de haber sido una de las grandes sedes de NFL fuera de Estados Unidos, México con acordó con la liga un nuevo contrato y hubo una ausencia de tres años hasta que finalmente, en el 2022, hubo un nuevo juego en el Estadio Azteca.

En el juego, ya mencionado entre 49ers y Cardinals, el equipo de la Bahía logró imponerse 38-10 firmando su segundo triunfo en México. Ahora, el equipo volverá al Estadio Azteca en busca de mantener su invicto en la capital azteca.

Además del partido de esta temporada, la NFL tiene un contrato con México para albergar un juego de temporada regular por los próximos dos años con lo que, tras el 2028 se habrán disputado ocho juegos en el país.