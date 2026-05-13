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NFL

San Francisco 49ers se enfrentarán a los Minnesota Vikings en México

49ers vs Vikings | ROTA RÉCORD
Rafael Trujillo 21:10 - 12 mayo 2026
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La NFL anunció que partido se disputará en el estadio Banorte este año

La espera ha terminado. Pese a que aún no se ha revelado el calendario completo de la siguiente temporada de NFL, varios partidos se han filtrado y uno de ellos es el que se llevará a cabo en la Ciudad de México que verá a los San Francisco 49ers siendo locales.

Durante las últimas semanas se había especulado que, los Miami Dolphins serían el rival de los Niners para el partido que se llevará a cabo en el remodelado Estadio Banorte de la capital mexicana. Sin embargo, hoy se anunció que este no será el caso.

Anuncio oficial de la NFL en México | @nflmx

El rival de los Niners

El rival de San Francisco podía ser cualquiera entre Broncos, Raiders, Dolphins, Vikings, Eagles, y Commanders, quienes tenían agendadas visitas a los Niners este año. Los Cardinals, Rams, Seahawks también lo harán pero, al ser rivales divisionales, era complicado que uno de esos duelos fuera lejos del Levi's Stadium.

Ante esto, la NFL ha decidido que el rival del equipo de la Bahía sean los Minnesota Vikings. El partido se llevará a cabo como parte de la Semana 11 el 22 de noviembre y será uno de los juegos estelares al ser el Sunday Night Football.

El partido entre estos dos equipos, sería el último de la serie internacional de la NFL. De esta manera los juegos fuera de Estados Unidos iniciarán con un partido de San Francisco (ante Rams en Australia en la Semana 1) y concluirían con un juego de los propios Niners.

Acciones del encuentro de la NFL en México del año pasado | IMAGO7

Rivalidad 49ers y Vikings

Este partido será el quinto entre ambas franquicias en los últimos seis años, siendo uno de los juegos más repetidos en la NFL sin ser rivales divisionales. Hasta el momento cada equipo suma dos triunfos en estos juegos pero son los Vikings quienes llegan con la ventaja con dos triunfos al hilo.

Pese a que Minnesota ha tenido unos buenos resultados en los últimos años, son los Niners quienes presumen de las victorias importantes, como el triunfo en la Ronda Divisional del 2020. De hecho se han medido en esta instancia en otras cinco ocasiones con los Niners ganando todas ellas.

San Francisco se enfrentará nuevamente a los Vikings | X @TheNinersWire
San Francisco se enfrentará nuevamente a los Vikings | X @TheNinersWire

Partidos Internacionales de la NFL

Además de los dos duelos ya mencionados de los 49ers fuera de Estados Unidos, la NFL también tendrá otros siete partidos en el extranjero, que incluirá tres partidos en Londres, y uno en Francia, España, Alemania y Brasil.

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