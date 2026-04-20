Trent Williams y San Francisco 49ers pactan acuerdo de 50 millones de dólares

En un movimiento estratégico clave justo en la semana del Draft, los San Francisco 49ers han despejado las dudas sobre el futuro de su línea ofensiva. La franquicia californiana alcanzó un acuerdo multimillonario para extender el contrato del veterano tackle ofensivo Trent Williams, asegurando así la protección de su mariscal de campo, Brock Purdy, por las próximas temporadas.

Trent Williams | AP

CONTRATO MILLONARIO

De acuerdo con información del periodista Ian Rapoport, los 49ers y el tackle ofensivo llegaron a un acuerdo que podría alcanzar un máximo de 50 millones de dólares si se cumplen las dos temporadas pactadas. Lo más relevante de la operación es que el veterano tendrá 37 millones de dólares completamente garantizados, lo que refleja la confianza de la directiva en su rendimiento inmediato.

La permanencia de Williams era la prioridad número uno para San Francisco en esta temporada baja. Aunque técnicamente aún le restaba un año de contrato, era imperativo para el equipo reestructurar el acuerdo y asegurar su continuidad por más tiempo. Este anuncio pone fin a semanas de especulaciones y rumores que incluso señalaban la posibilidad de un intercambio o el corte del jugador si no se lograba un consenso pronto.

Pese a que los reflectores suelen posarse en las estrellas de las posiciones de habilidad, Trent Williams ha sido el pilar fundamental de la franquicia en los últimos años. Su capacidad para dominar la línea de juego garantiza una protección de élite para Brock Purdy y estabilidad para el esquema ofensivo de Kyle Shanahan.

Trent Williams | AP

TOP EN LA POSICIÓN

A pesar de rozar los 40 años de edad y ser uno de los jugadores más longevos de la liga, Williams se mantiene en la cima de la NFL, siendo considerado por analistas y entrenadores como un talento "top" en su posición. La renovación no solo premia su trayectoria, sino que asegura que uno de los mejores bloqueadores de la historia reciente siga defendiendo los colores de los 49ers.

Con este movimiento, San Francisco llega al Draft con una de sus tareas más urgentes resuelta, permitiendo que la gerencia se enfoque en apuntalar el resto del roster para buscar nuevamente el trofeo Vince Lombardi.