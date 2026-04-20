Terremoto en Japón de 7.7: retiran alerta de tsunami y advierten megaterremoto

Japón registró un terremoto de magnitud 7.7 frente a la costa norte del país, lo que activó alertas de emergencia, incluido un aviso de tsunami, así como advertencias por un posible megaterremoto de mayor intensidad en los próximos días.

El sismo ocurrió a las 16:53 horas (07:53 GMT) en aguas del Pacífico, frente a la prefectura de Iwate, y fue lo suficientemente fuerte como para hacer temblar edificios en Tokio, a cientos de kilómetros del epicentro.

Finalmente la magnitud del terremoto fue actualizada a 7.7 grados, con epicentro en Iwate

Magnitud 7.7 sacude el norte de Japón

De acuerdo con autoridades japonesas, la magnitud del terremoto fue ajustada en varias ocasiones, pasando de 7.4 a 7.5 y finalmente a 7.7, lo que refleja la intensidad del movimiento telúrico.

Pese a la fuerza del sismo, el gobierno informó que no se registraron de inmediato heridos graves ni daños significativos, aunque se mantuvo el monitoreo en distintas regiones.

Activan alerta de tsunami y luego la retiran

Tras el terremoto, se emitió una alerta de tsunami, lo que llevó a medidas preventivas en zonas costeras del noreste del país.

Aproximadamente 40 minutos después del sismo, se registró una ola de 80 centímetros en un puerto de Iwate. Con el paso de las horas, las autoridades decidieron rebajar y posteriormente retirar la alerta, aunque mantuvieron vigilancia por posibles olas menores de hasta un metro.

Tras el terremoto se mitió alerta de tsunami, pero ésta se canceló menos de una hora después/X: @eldatomx

Japón advierte sobre posible megaterremoto

A pesar de que el riesgo inmediato disminuyó, la Agencia Meteorológica de Japón emitió un aviso especial ante la posibilidad de un sismo de mayor magnitud.

En un comunicado, señaló que “la probabilidad de que se produzca un nuevo terremoto de gran magnitud es relativamente mayor que en tiempos normales”.

Este tipo de evento es considerado un megaterremoto, es decir, un movimiento sísmico que podría superar magnitud 8.0.

Llamado a la población a prepararse

Autoridades japonesas pidieron a la población mantenerse alerta y reforzar medidas de prevención ante posibles nuevos eventos.

Un funcionario de la Oficina del Gabinete indicó: “si bien no se sabe con certeza si se producirá otro gran terremoto, les pedimos que tomen medidas de preparación ante desastres basadas en el principio de que ustedes son responsables de su propia seguridad”.

Autoridades advierten sobre un nuevo megaterremoto, superior a 8.0 grados de magnitud/AP

Monitoreo ante posibles réplicas

El país mantiene vigilancia constante debido a su ubicación en el Anillo de Fuego del Pacífico, una de las zonas con mayor actividad sísmica en el mundo.

Mientras continúan las evaluaciones, las autoridades no descartan la posibilidad de réplicas o nuevos movimientos, en un contexto donde el riesgo de un evento de mayor magnitud permanece bajo observación.