VIDEO: Auto se sale del camino en rally y muere un espectador en Córdoba

Un trágico accidente se registró este domingo 19 de abril de 2026 durante el Rally Sudamericano en Mina Clavero, Córdoba, cuando un auto de competencia perdió el control y terminó fuera del trazado, impactando a espectadores.

El incidente ocurrió en el tramo Giulio Cesare, donde un Volkswagen Polo, conducido por los paraguayos Didier Arias y Héctor Núñez, se despistó en una curva a alta velocidad, comenzó a dar vueltas y se dirigió hacia una zona donde había público.

Como consecuencia, un espectador de 25 años murió tras ingresar con heridas graves a un hospital.

Un trágico accidente se registró este domingo 19 de abril de 2026 durante el Rally Sudamericano en Mina Clavero, Córdoba. / RS

Víctimas y heridos tras el impacto

El parte preliminar confirmó al menos dos personas lesionadas: una mujer mayor y una menor de edad, quienes fueron trasladadas a un hospital de la región.

Se confirmó al menos tres personas lesionadas. / RS

Suspensión del rally y respuesta de autoridades

Tras el accidente, la organización activó de inmediato los protocolos de emergencia con intervención de servicios médicos y de seguridad en el lugar.

El vehículo volcó a alta velocidad antes de impactar contra una zona donde había espectadores. / RS

El tramo fue neutralizado para permitir la atención de las víctimas y, posteriormente, se decidió la suspensión definitiva de la competencia.

Además, se conformó un comité de crisis para coordinar la asistencia a los afectados y avanzar en la investigación sobre las causas del despiste.

Las autoridades buscan esclarecer si el accidente se debió a una falla mecánica, error humano o factores externos.