Tiroteo en Estados Unidos deja 8 menores muertos en Luisiana

Un tiroteo ocurrido la mañana de este domingo 18 de abril en Shreveport, Luisiana, dejó al menos ocho niños muertos y varios heridos.

De acuerdo con el Departamento de Policía local, los menores tenían entre 1 y 14 años. La agresión se registró en al menos tres viviendas cercanas, lo que amplió la magnitud de la escena del crimen.

Además, al menos 10 personas resultaron heridas por disparos, aunque no se ha detallado su estado de salud.

Se registró un tiroteo en Shreveport, Luisiana. / iStock

¿Qué se sabe del tiroteo en Luisiana?

Las autoridades informaron que el ataque ocurrió alrededor de las 6:00 de la mañana y que todo apunta a un conflicto dentro del entorno familiar.

El portavoz de la policía, Christopher Bordelon, indicó que varias de las víctimas eran familiares del agresor, quien presuntamente actuó solo.

Tras los hechos, el sospechoso huyó del lugar y robó un vehículo, lo que desató una persecución policial que terminó en otra zona cercana, donde fue abatido por agentes.

Ocho menores de entre 1 y 14 años murieron en uno de los hechos más trágicos recientes en Luisiana. / iStock

Escena de gran magnitud en tres viviendas

La investigación abarca múltiples puntos dentro de la ciudad, incluyendo domicilios ubicados en diferentes calles, lo que ha complicado las labores de las autoridades.

La policía calificó el caso como una “escena extensa” debido a que los hechos se desarrollaron en varias viviendas del mismo sector.

El alcalde de Shreveport, Tom Arceneaux, señaló que se trata de una de las tragedias más graves que ha vivido la ciudad.

Autoridades de Shreveport investigan el tiroteo que dejó ocho niños muertos dentro de varias viviendas en Luisiana. / iStock

Investigación en curso

Las autoridades locales, con apoyo de instancias estatales, continúan recabando pruebas para esclarecer lo ocurrido y determinar con precisión el motivo del ataque.

Hasta el momento, no se han revelado las identidades de las víctimas ni del agresor, mientras se notifican a los familiares.

El caso sigue en desarrollo y ha generado conmoción en Estados Unidos por el número de menores fallecidos y el contexto en el que ocurrió.