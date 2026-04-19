Lluvia de meteoritos 2026: en estos días se podrá apreciar

La lluvia de meteoritos Líridas, uno de los fenómenos astronómicos más antiguos registrados, alcanzará su punto máximo este mes, ofreciendo un espectáculo visible en distintas regiones del mundo, incluido México.

Este evento marca una de las primeras lluvias de meteoros destacadas del año y podrá observarse sin necesidad de telescopio, siempre que las condiciones del cielo lo permitan.

Este evento marca una de las primeras lluvias de meteoros destacadas del año . / iStock

¿Cuándo y a qué hora ver la lluvia de meteoritos Líridas?

El periodo de actividad de las Líridas comenzó el 16 de abril y se extenderá hasta el día 25, pero su mayor intensidad ocurrirá durante la madrugada del 22 de abril.

De acuerdo con reportes astronómicos, el mejor momento para observarlas será después de la medianoche y antes del amanecer, cuando el cielo esté más oscuro y el punto radiante esté más alto.

En condiciones ideales, se podrán apreciar entre 15 y 20 meteoros por hora, aunque la visibilidad puede variar según el clima y la contaminación lumínica.

Las “estrellas fugaces” podrán observarse mejor durante la madrugada, en lugares con poca contaminación lumínica. / iStock

¿Por qué este fenómeno es especial en 2026?

Las Líridas destacan por ser una de las lluvias de meteoros más antiguas registradas por la humanidad, con observaciones que se remontan a más de 2,700 años.

Para este año, la fase lunar favorecerá la observación, ya que habrá menor interferencia de luz, lo que permitirá ver más meteoros en el cielo nocturno.

¿Dónde se podrán ver mejor las estrellas fugaces?

Aunque el fenómeno será visible desde gran parte del planeta, expertos recomiendan alejarse de las ciudades y buscar lugares con poca iluminación artificial para mejorar la experiencia.

Las “estrellas fugaces” pueden aparecer en cualquier parte del cielo, aunque su origen aparente se ubica en la constelación de Lyra.

No se requiere telescopio para disfrutar de la lluvia de meteoros, solo un cielo despejado y paciencia. / iStock

Qué son las lluvias de meteoros

Una lluvia de meteoros ocurre cuando la Tierra atraviesa restos de polvo y fragmentos dejados por cometas, los cuales se queman al entrar a la atmósfera y generan destellos luminosos.