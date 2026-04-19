VIDEO: Detienen a la directora de Metaxchange Capital, empresa que defraudó a Sandra Echeverría

La detención de Nazaret “N”, directora general de Metaxchange Capital, representa un momento decisivo para cientos de personas afectadas por uno de los fraudes financieros más notorios de los últimos años en México, un caso que no solo dejó pérdidas millonarias, sino que también evidenció la vulnerabilidad del sector de inversiones ante esquemas sin regulación.

El operativo, realizado en la Ciudad de México, puso fin a meses de búsqueda, presión social y denuncias por parte de víctimas que exigían justicia. Con su captura, las autoridades logran ubicar a la principal figura detrás de una red que logró captar recursos a gran escala bajo promesas de altos rendimientos.

Nazaret “N”, directora general de Metaxchange Capital, defraudó a cientos de personas por millones de pesos / Especial

Operativo en CDMX y caída de la red

Nazaret ’N’ fue detenida por elementos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX) la noche del pasado 17 de abril en Polanco. Posteriormente, fue trasladada al Centro de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, donde quedó a disposición de las autoridades correspondientes.

Su arresto no solo marca el inicio de su proceso judicial, sino que también cierra el círculo sobre la directiva que encabezó la captación de más de dos mil millones de pesos, afectando a más de mil 500 personas que confiaron en la empresa.

De esta manera, la detención se convierte en el avance más contundente en la lucha contra este fraude, abriendo la puerta a la rendición de cuentas ante el sistema judicial y a la búsqueda de justicia para los afectados.

La presunta responsable fue detenida en Polanco el pasado viernes 17 de abril / Redes Sociales

Así operaba Metaxchange Capital

Antes de la caída de su principal responsable, Metaxchange Capital operaba bajo una imagen de empresa moderna, confiable y con presencia pública, lo que le permitió atraer inversionistas de distintos sectores que buscaban multiplicar su dinero en poco tiempo.

Entre sus estrategias destacaban su participación en eventos de alto perfil, como la NASCAR y torneos de tenis, lo que proyectaba una imagen de solidez y profesionalismo. A esto se sumaban contratos de Asociación en Participación que prometían utilidades muy por encima de las ofrecidas por instituciones financieras tradicionales.

Sin embargo, uno de los factores clave fue la ausencia de regulación, ya que la empresa no estaba supervisada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, lo que facilitó la opacidad en sus operaciones y elevó el riesgo para los inversionistas. Este modelo permitió que la firma captara recursos durante años, hasta que la suspensión de pagos dejó al descubierto el fraude.

El caso tomó notoriedad tras la denuncia de la actriz Sandra Echeverría, quien dice invirtió sus ahorros en la empresa / Especial

Sandra Echeverría y el impacto mediático

El caso tomó mayor relevancia pública tras la denuncia de la actriz Sandra Echeverría, quien reveló haber perdido sus ahorros tras involucrarse en el esquema de inversión, lo que generó una ola de reacciones y ayudó a visibilizar la magnitud del problema.

Su testimonio fue clave para que más víctimas alzaran la voz y presentaran denuncias formales, fortaleciendo así las investigaciones que culminaron en la detención de la directora de la empresa.

Además, la actriz desmintió versiones que circulaban en redes sociales sobre otros posibles involucrados, aclarando que únicamente tres personas estaban formalmente señaladas en el caso.

La detenida fue trasladada al Centro de Reinserción Social Santa Martha Acatitla / Especial

Un caso que deja lecciones

La captura de Nazaret “N” no solo representa el inicio de un proceso judicial, sino también un llamado de atención sobre la necesidad de una supervisión más estricta en el sector de inversiones y de mayor información para los ciudadanos.

Actualmente, el Consejo Ciudadano continúa brindando asesoría legal y psicológica gratuita a las personas afectadas, mientras el caso avanza en tribunales. Este escándalo deja al descubierto los riesgos de invertir en esquemas no regulados y refuerza la importancia de verificar la legalidad de las empresas antes de confiar el patrimonio personal.