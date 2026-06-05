Mayito rompe el silencio sobre el documental que promete revelar quién mató a Paco Stanley

A más de dos décadas del asesinato de Paco Stanley, uno de los casos más polémicos y mediáticos en la historia de la televisión mexicana vuelve a ocupar los titulares. El reciente anuncio del documental “Testigos: La verdad tiene voz, Caso Paco Stanley” ha despertado nuevamente el interés del público, al prometer nuevas revelaciones sobre el crimen que conmocionó al país en 1999.

Ante el lanzamiento de esta producción, Mario Bezares, conocido popularmente como "Mayito", decidió compartir su postura y hablar sobre los testimonios que formarán parte del proyecto. El conductor, quien fue señalado y encarcelado durante la investigación del homicidio antes de ser exonerado, aseguró que el documental podría aportar elementos que respalden lo que ha sostenido durante años: que él no tuvo ninguna participación en el asesinato de su amigo y compañero de trabajo.

Un nuevo documental promete revelan quién dio la orden para matar a Paco Stanley / Especial

Mayito asegura que incluyen testimonios clave

Durante una entrevista concedida al periodista Gustavo Adolfo Infante, Mario Bezares explicó que la producción contará con declaraciones de dos exagentes judiciales que, según afirmó, estuvieron relacionados con la investigación del caso y conocen detalles sobre cómo ocurrieron los hechos.

“Son dos personas exagentes judiciales de Jalisco, de los que hablan y mencionan que estuvieron ahí en ese momento cuando dieron la orden", contó.

El conductor señaló que estas declaraciones podrían arrojar nueva luz sobre uno de los expedientes más controvertidos del espectáculo mexicano, especialmente porque los testimonios apuntarían hacia una versión distinta a la que durante años colocó a Bezares y a la edecán Paola Durante en el centro de la polémica.

Mario Bezares reitera que Paola Durante y él son inocentes del ataque a su amigo / Redes Sociales

Reitera su inocencia tras años de señalamientos

A pesar de que el caso quedó legalmente cerrado para él desde hace años, Mario Bezares afirmó que sigue siendo relacionado con el asesinato de Paco Stanley cada vez que surge nueva información sobre el tema. Por ello, destacó que los testimonios incluidos en el documental respaldan la conclusión a la que llegó la justicia tras su proceso judicial.

"Ellos mismos dicen que nosotros, tanto Paola como yo, no tenemos absolutamente nada que ver ahí. Desde que pasó todo eso, yo estoy completamente libre de culpa", contó.

Bezares recordó que tanto él como Paola Durante fueron víctimas de una situación que marcó profundamente sus vidas personales y profesionales, aunque con el paso del tiempo lograron reconstruir sus carreras y demostrar su inocencia ante las autoridades.

Mayito fue inculpado por los autoridades de ser cómplice del asesinato del conductor de TV / Especial

¿De qué trata el nuevo documental?

“Testigos: La verdad tiene voz, Caso Paco Stanley” es una producción realizada por Juan Carlos Uribe y la periodista Arleth Garibay, quienes recopilaron entrevistas con exintegrantes de corporaciones policiacas y personas presuntamente vinculadas al crimen organizado.

De acuerdo con los realizadores, algunos de los participantes permanecen bajo protección de autoridades estadounidenses, lo que ha generado expectativa sobre la información que podría darse a conocer. El documental busca reconstruir los acontecimientos que rodearon el asesinato del conductor ocurrido el 7 de junio de 1999, cuando fue atacado a balazos al salir de un restaurante al sur de la Ciudad de México.

Además, la producción pretende ofrecer una nueva perspectiva sobre los presuntos responsables, los posibles móviles del crimen y las circunstancias que habrían derivado en uno de los episodios más oscuros de la televisión nacional.

Cada día están saliendo más detalles de lo que pasó hace más de dos décadas sobre Periférico / Especial

¿Dónde podrá verse?

Hasta el momento, los productores no han revelado la fecha oficial de estreno. Sin embargo, se confirmó que “Testigos: La verdad tiene voz, Caso Paco Stanley” estará disponible a través de la plataforma Reellee TV.