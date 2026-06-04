¿Dónde ver la serie que promete revelar quién mató a Paco Stanley?

Han pasado casi tres décadas desde que Paco Stanley fue asesinado a plena luz del día en la Ciudad de México, pero las preguntas siguen siendo las mismas: ¿quién lo mató?, ¿quién dio la orden?, ¿qué ocurrió realmente aquel 7 de junio de 1999?

La nueva producción titulada “Testigos: La verdad tiene voz. Caso Paco Stanley” busca responder esas interrogantes y promete revelar información inédita sobre uno de los crímenes más mediáticos del país.

La nueva producción es titulada “Testigos: La verdad tiene voz. Caso Paco Stanley”. / FB: @PacoStanleytributo

¿De qué trata el documental?

El documental fue desarrollado por Juan Carlos Uribe y la periodista Arleth Garibay, quienes reunieron una serie de testimonios de exagentes de corporaciones de seguridad y personas presuntamente relacionadas con grupos del crimen organizado. Según los realizadores, varios de estos participantes se encuentran actualmente bajo protección de autoridades de Estados Unidos.

La producción busca reconstruir los hechos que rodearon el asesinato de Paco Stanley y ofrecer una nueva perspectiva sobre uno de los casos más polémicos de la televisión mexicana. Entre los temas que aborda se encuentran las presuntas personas involucradas en la planeación del ataque, los motivos que habrían desencadenado el crimen y la forma en que se ejecutó.

A casi 27 años del crimen, nuevas versiones buscan esclarecer uno de los mayores misterios de la televisión mexicana. / FB: @PacoStanleytributo

¿Cuándo y dónde se estrena?

Aunque el proyecto ya concluyó su etapa de grabación, actualmente se encuentra en proceso de postproducción. Sus productores adelantaron que, una vez finalizada la edición, el documental estará disponible a través de la plataforma Reellee TV.

El asesinato que paralizó a la televisión mexicana

Paco Stanley era una de las figuras más populares de la televisión cuando fue asesinado afuera del restaurante El Charco de las Ranas, al sur de la Ciudad de México.

Su muerte provocó una de las coberturas mediáticas más intensas de finales de los años noventa y derivó en una investigación que estuvo rodeada de polémicas, acusaciones, teorías y personajes del espectáculo.

El caso también puso bajo los reflectores a colaboradores cercanos del conductor, entre ellos Mario Bezares y Paola Durante, quienes enfrentaron procesos judiciales antes de ser exonerados.