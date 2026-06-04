Reportan desaparecida a Kelly Ariadne Gerardo Grajales, nieta de Paquita la del Barrio, en Guanajuato

De acuerdo con los datos compartidos por la Secretaría de Seguridad y Paz del Estado de Guanajuato, la joven de 28 años fue vista por última vez el 20 de mayo de 2026 en San Miguel de Allende. Desde esa fecha, no se ha informado públicamente sobre su paradero.

El caso generó preocupación entre seguidores de la reconocida intérprete y habitantes de la entidad, debido a que la alerta fue difundida por canales institucionales con el objetivo de ampliar el alcance de la búsqueda.

La desaparición de la nieta de Paquita la del Barrio ha generado atención en redes sociales y medios de comunicación./ RS

¿Cuándo desapareció Kelly Ariadne Gerardo Grajales?

La información oficial señala que Kelly Ariadne Gerardo Grajales fue vista por última ocasión el 20 de mayo de 2026 en el municipio de San Miguel de Allende, Guanajuato. Hasta ahora, las autoridades no han dado a conocer detalles sobre las circunstancias en las que se perdió contacto con ella.

La ficha de búsqueda permanece vigente mientras la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas y las dependencias correspondientes continúan con la recopilación de datos que puedan aportar pistas sobre su ubicación.

Como parte del llamado público, en los canales oficiales se difundió el mensaje: “Se agradece cualquier dato que permita dar con su paradero”.

Kelly Ariadne Gerardo Grajales fue vista por última vez el 20 de mayo de 2026 en San Miguel de Allende, Guanajuato./ RS

Autoridades difunden señas particulares de Kelly Ariadne

En la ficha de búsqueda se detalla que Kelly Ariadne tiene cabello negro rizado, ojos café oscuro y mide aproximadamente 1.60 metros de estatura.

También se informó que, al momento de ser vista por última vez, vestía mallón negro, chamarra negra tipo rompe vientos y no llevaba calzado, datos que fueron incluidos para facilitar su identificación.

La desaparición de la joven también fue comentada por el periodista Carlos Jiménez, quien durante una transmisión señaló: “Su familia está desesperada, está con la necesidad de encontrarla”. Mientras tanto, las autoridades de Guanajuato reiteran el llamado a la ciudadanía para aportar cualquier información útil que permita ubicar a Kelly Ariadne.