¿Hasta cuándo seguirán las obras en Línea 2 del Metro? estas estaciones seguirán cerradas

Miles de usuarios de la Línea 2 del Metro de la Ciudad de México esperaban que el servicio regresara a la normalidad esta semana, pero las autoridades confirmaron que el cierre parcial continuará debido a trabajos pendientes relacionados con la rehabilitación de la Calzada de Tlalpan y labores de mantenimiento en la llamada Línea Azul.

La medida forma parte de las obras que el Gobierno capitalino acelera rumbo al Mundial 2026, ya que esta línea es una de las más importantes para la movilidad hacia el Estadio Ciudad de México.

La Línea 2 del Metro seguirá cerrada. / iStock

¿Cuándo terminarán las obras de la Línea 2 del Metro CDMX?

Las autoridades informaron que el esquema especial continuará durante el 4, 5 y 6 de junio.

La previsión es que la Línea 2 recupere su operación completa el próximo 7 de junio.

La Línea 2 conecta Cuatro Caminos con Tasqueña y es considerada una de las más utilizadas del Sistema de Transporte Colectivo Metro, especialmente por usuarios que se trasladan entre el centro y el sur de la Ciudad de México.

La Línea 2 conecta Cuatro Caminos con Tasqueña y es considerada una de las más utilizadas del Sistema de Transporte Colectivo Metro. / iStock

Estaciones de la Línea 2 afectadas por las obras

De acuerdo con el Sistema de Transporte Colectivo (STC), las siguientes estaciones permanecerán fuera de operación: Viaducto

Chabacano

San Antonio Abad

Portales

Nativitas

Zócalo/Tenochtitlan En estas estaciones no hay servicio de ascenso ni descenso de pasajeros.

Actualmente, varias estaciones de la Línea 2 registran cierres parciales. / iStock

¿Cómo opera actualmente la Línea 2?

Mientras continúan las obras, los trenes circulan en dos tramos independientes: De Tasqueña a Xola

De Pino Suárez a Cuatro Caminos Para conectar ambos circuitos, el gobierno capitalino mantiene un servicio gratuito de autobuses RTP

Remodelación busca preparar al Metro para el Mundial 2026

La rehabilitación de la Línea 2 forma parte del plan de movilidad impulsado por el Gobierno de la CDMX rumbo al Mundial de Futbol 2026, evento en el que la capital mexicana será una de las sedes oficiales.

Autoridades señalaron que esta línea será clave para conectar distintas zonas de la ciudad con el sur de la capital y áreas cercanas al estadio que albergará partidos mundialistas.

Mientras continúan los trabajos, el Metro pidió a usuarios tomar previsiones en sus recorridos y mantenerse atentos a los avisos oficiales sobre cierres y modificaciones en el servicio.