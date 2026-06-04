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Mundial 2026 en alerta por la "Venganza de Moctezuma": ¿Qué es?

Mundial 2026 en alerta por la "Venganza de Moctezuma": ¿Qué es? / IA
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 12:11 - 04 junio 2026
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Millones de visitantes llegarán a México por la Copa del Mundo, pero además de los goles y la fiesta, algunos podrían enfrentarse a un inesperado rival: su propio estómago.

Con la llegada de miles de aficionados de todo el mundo para el Mundial 2026, autoriades y especialistas en salud han puesto la mirada en un fenómeno tan famoso como incómodo: la "Venganza de Moctezuma", pero ¿a qué se refiere exactamente?

El nombre puede parecer de una leyenda o una historia sobre la Conquista, pero en realidad se trata de un problema bastante común entre viajeros extranjeros que visitan México y que, durante su estancia presentan molestias gastrointestinale.

La "Venganza de Moctezuma" preocupa para este Mundial 2026. / iStock

¿Qué es la "Venganzan de Moctezuma"?

Se le llama así popularmente para describir la diarrea del viajero, una infección intestinal que suele aparecer cuando una persona consume alimentos, agua o bebidas a los que su organismo no está acostumbrado.

No significa que la comida mexicana sea peligrosa. De hecho, el problema suele estar relacionado con los cambios en la alimentación, diferencias en las bacterias presentes en cada región y la adaptación del sistema digestivo de los visitantes.

La "Venganza de Moctezuma" es el nombre popular que recibe la diarrea del viajero que afecta a algunos turistas en México. / iStock

¿Y por qué preocupa para este Mundial 2026?

México espera recibir a millones de turistas durante la Copa del Mundo, especialmente en sedes como la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. El incremento de visitantes también implica mayores retos sanitarios para hoteles, restaurantes y servicios turísticos.

¿Por qué se le llama la "Venganza de Moctezuma"?

La expresión "Venganza de Moctezuma" se ha popularizado durante décadas para referirse a los malestares estomacales que afectan a algunos turistas al visitar México. El nombre hace referencia, de forma humorística, al emperador mexica Moctezuma II y a la llegada de extranjeros al territorio mexicano siglos atrás.

El nombre hace referencia a Moctezuma II, el gobernante del Imperio mexica durante la llegada de los españoles. / iStock
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