Mundial 2026 en CDMX: así podrás llegar al Estadio Azteca; rutas, transporte

Quienes planean asistir a los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en la Ciudad de México deberán prepararse para una experiencia muy diferente a la de otros eventos masivos realizados en el histórico inmueble de Santa Úrsula. La estrategia de movilidad diseñada para el torneo cambiará por completo la forma de llegar al estadio sede.

Las autoridades capitalinas anunciaron que el modelo de transporte estará enfocado en concentrar la llegada de aficionados mediante sistemas colectivos y servicios especiales. La intención es disminuir el tráfico vehicular en la zona, facilitar los desplazamientos y mantener un mayor control operativo durante cada encuentro.

Durante el Mundial, el actual Estadio Banorte será identificado oficialmente como Estadio Ciudad de México, recinto que recibirá miles de visitantes nacionales y extranjeros. Para atender esa demanda, se pondrá en marcha una red de movilidad que conectará distintos puntos de la capital con el estadio.

El Estadio Ciudad de México contará con un plan especial de movilidad durante los partidos del Mundial 2026./ AP

Entre las principales medidas destaca la implementación de un perímetro de control conocido como "Última Milla", donde gran parte de la circulación vehicular será restringida para favorecer el tránsito peatonal y mejorar la seguridad de los asistentes.

¿Quiénes sí podrán circular cerca del Estadio Ciudad de México?

El acceso a la zona controlada estará reservado para grupos específicos. Podrán ingresar personas que cuenten con boleto para los partidos, habitantes de la zona que acrediten su residencia, vehículos previamente autorizados y unidades de emergencia.

La medida también contempla la eliminación de estacionamientos públicos dentro de este perímetro, por lo que las autoridades recomiendan evitar llegar directamente en automóvil al estadio durante los días de partido.

El sistema Park & Ride permitirá dejar el automóvil en estacionamientos remotos y continuar el viaje en transporte autorizado./ Gobierno de la CDMX

Para facilitar los traslados, el Tren Ligero será una de las herramientas principales del operativo. Durante los encuentros ofrecerá recorridos especiales entre Tasqueña y el estadio, mientras que el servicio habitual con dirección a Xochimilco continuará operando bajo ajustes temporales en algunas estaciones.

Las alternativas para quienes vienen desde otras zonas de la ciudad

El plan contempla conexiones desde puntos estratégicos como Metro Universidad, Metrobús Perisur, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Palacio de los Deportes, Cañaverales y Metro Tasqueña, facilitando la distribución de aficionados provenientes de distintos sectores de la capital.

Para quienes necesiten utilizar automóvil, se habilitará el sistema Park & Ride, mediante el cual los usuarios podrán dejar sus vehículos en estacionamientos remotos ubicados en Campo Marte, Centro Comercial Santa Fe, Six Flags México, Parque Ecológico de Xochimilco y Plaza Carso. El costo será de 500 pesos por vehículo e incluirá el traslado hacia las inmediaciones del estadio.

La CDMX se prepara para recibir a visitantes nacionales y extranjeros con rutas especiales hacia el Estadio Ciudad de México./ Gobierno de la CDMX

Además, estará disponible el servicio Ride, con salidas desde Bellas Artes, CETRAM Chapultepec, Ángel de la Independencia, Palacio de los Deportes, Parque México, Estadio Olímpico Universitario y San Jerónimo. El precio será de 350 pesos por persona, con operación desde cuatro horas antes y hasta dos horas después de cada partido.