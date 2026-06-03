¿Cómo funciona el Tarjetón Digital para el Mundial 2026? No todos podrán tramitarlo

A pocos días del arranque de la Copa Mundial de Futbol 2026, las autoridades de la Ciudad de México afinan los últimos detalles del operativo de seguridad y movilidad que acompañará uno de los eventos deportivos más importantes del planeta. Entre las medidas anunciadas destaca la implementación del llamado Tarjetón Digital, un permiso especial que permitirá a ciertos habitantes circular dentro de las zonas restringidas alrededor del Estadio Ciudad de México durante los días de partido.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó recientemente que desplegará más de 56 mil elementos para garantizar la seguridad de turistas, aficionados y habitantes de la capital. Como parte de este dispositivo también se aplicará el esquema denominado "Última Milla", que contempla cierres viales y restricciones al tránsito vehicular en las inmediaciones del inmueble mundialista.

El Tarjetón Digital es para que los vecinos puedan entrar al área cercana al Estadio Ciudad de México / Especial

¿Qué es el Tarjetón Digital?

El Tarjetón Digital es un permiso electrónico diseñado exclusivamente para los residentes que viven dentro del perímetro de seguridad que será activado durante los encuentros mundialistas. Este documento funcionará mediante un código QR personalizado emitido por la alcaldía Coyoacán y permitirá acreditar que un vehículo pertenece a una persona residente de la zona afectada por los cierres temporales.

El alcalde de Coyoacán, Giovani Gutiérrez Aguilar, explicó que se trata de una herramienta tecnológica que busca agilizar los accesos sin comprometer la seguridad.

“El Tarjetón es digital, es infalsificable y no se puede transferir. Si hay alguien que está ofreciendo vender el tarjetón, no se dejen engañar”, expuso la autoridad local.

Además, detalló que el sistema registra información específica del automóvil como modelo, color y placas, por lo que el permiso estará vinculado directamente a cada vehículo.

Para poder tramitarlo hay que solicitarlo directamente con la alcaldía Coyoacán / Especial

¿Quiénes podrán tramitarlo?

No todos los habitantes de la Ciudad de México podrán acceder al Tarjetón Digital.

El beneficio está dirigido únicamente a quienes viven dentro del polígono delimitado por: Al Oriente: Calzada de Tlalpan

Al Sur: Periférico Sur

Al Poniente: Boulevard Gran Sur

Al Norte: Avenida Santa Úrsula

Entre las colonias que podrán solicitar el documento se encuentran: El Caracol

La Zorra

Media Luna

Joyas del Pedregal

Bosques de Tetlameya

Cantil del Pedregal

Mientras que en algunas zonas el registro se realiza de manera parcial o por secciones específicas: Pedregal de Santa Úrsula

Pueblo de Santa Úrsula Coapa

¿Cómo solicitar el Tarjetón Digital?

Las autoridades explicaron que desde hace varias semanas brigadas de la alcaldía Coyoacán realizan censos casa por casa para registrar a los vecinos que tendrán derecho al permiso. Hasta el momento ya se han contabilizado 13 mil 683 vehículos registrados.

Una milla a la redonda del Estadio Ciudad de México estará cerrada para la gente que no tenga boleto / Especial

Las personas que no fueron visitadas por las brigadas aún pueden realizar el trámite de forma presencial en el módulo permanente instalado en Santa Úrsula.

El módulo se ubica en el: 📍 Centro de las Artes Santa Úrsula

Esquina de Calle San Ricardo y Avenida Santa Úrsula. 🕘 Horario:

Lunes a domingo de 9:00 a 18:00 horas.

En este lugar los vecinos pueden agendar una visita domiciliaria para que personal de la alcaldía verifique la existencia del vehículo y complete el proceso de expedición.

Requisitos para tramitarlo

Para obtener el Tarjetón Digital será necesario presentar: Identificación oficial vigente.

Copia de la tarjeta de circulación vigente.

Información del vehículo: Marca. Modelo. Color. Placas.

Comprobante de domicilio coincidente con la tarjeta de circulación.

Hasta el momento ya se han contabilizado 13 mil 683 vehículos registrados / Redes Sociales

¿Cuándo será válido?

Las autoridades aclararon que el documento tendrá vigencia únicamente durante los días en que se celebren partidos del Mundial en el Estadio Ciudad de México. Los operativos comenzarán entre ocho y diez horas antes del inicio de cada encuentro y concluirán dos horas después del silbatazo final.

Las fechas contempladas son: Fase de grupos 11 de junio: México vs Sudáfrica.

17 de junio: Uzbekistán vs Colombia.

24 de junio: Chequia vs México. Eliminación directa 30 de junio: Dieciseisavos de Final.

5 de julio: Octavos de Final. Así funcionará el operativo "Última Milla" El esquema "Última Milla" busca privilegiar la movilidad peatonal y garantizar accesos ordenados para los aficionados.

El perímetro al estadio será controlado los días que se realicen los partidos de futbol / Redes Sociales

La zona restringida estará delimitada: Al norte por Avenida Santa Úrsula.

Al sur por Circuito Azteca y Periférico.

Al oriente por Calzada de Tlalpan, Acoxpa y Las Torres.

Al poniente por Avenida del Imán y Gran Sur.