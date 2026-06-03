CDMX se blinda para el Mundial 2026: desplegarán 56 mil elementos de seguridad

La Ciudad de México se prepara para recibir uno de los eventos deportivos más importantes del planeta y, ante la llegada de miles de aficionados nacionales e internacionales, las autoridades capitalinas anunciaron un operativo de seguridad sin precedentes para garantizar que la Copa Mundial de Futbol FIFA 2026 se desarrolle en un ambiente de tranquilidad y orden.

Por instrucciones de la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) diseñó un plan integral que contempla la participación de más de 56 mil elementos de seguridad, así como la coordinación con el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Fuerza Aérea Mexicana, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, distintas dependencias locales y la Cruz Roja Mexicana.

Más de 56 mil elementos estarán cuidando la CDMX durante el tiempo del Mundial 2026 / FB: @PoliciaCDMX

Más de 56 mil policías vigilarán el Mundial

La SSC informó que entre el 11 de junio y el 19 de julio desplegará un estado de fuerza de 56 mil 320 mujeres y hombres policías para proteger a turistas, selecciones nacionales, representantes de gobiernos extranjeros, autoridades deportivas, aficionados y habitantes de la capital.

El operativo contará además con más de mil vehículos oficiales, grúas, motopatrullas, ambulancias del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) y los cinco helicópteros del agrupamiento Cóndores, que realizarán sobrevuelos permanentes en distintos puntos estratégicos de la ciudad.

Las acciones de vigilancia abarcarán el Estadio Ciudad de México, el Zócalo capitalino, las 16 alcaldías y todas las sedes relacionadas con las actividades oficiales del Mundial.

Las autoridades capitalinas están listas para recibir a cientos de miles de turistas en la capital / FB: @PoliciaCDMX

Zócalo y Estadio Ciudad de México tendrán vigilancia especial

Debido a la concentración masiva de personas que se espera durante la Copa del Mundo, las autoridades destinarán un operativo específico para las dos principales sedes mundialistas de la capital.

En el Estadio Ciudad de México y el Zócalo se desplegarán 9 mil 194 policías apoyados por 923 vehículos oficiales. Además, los 18 Festivales Futboleros organizados por el Gobierno de la Ciudad contarán con vigilancia especial mediante 291 elementos y 75 unidades de apoyo.

Las autoridades también reforzarán la seguridad en corredores turísticos, hoteles, zonas comerciales, espacios culturales y en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, lugares donde se espera una importante afluencia de visitantes.

Por tierra y por aire, la Ciudad de México estará blindada para una mejor convivencia / FB: @PoliciaCDMX

Así funcionará el Operativo “Última Milla”

Uno de los componentes más importantes del plan será el llamado Operativo "Última Milla", diseñado para controlar la movilidad alrededor del Estadio Ciudad de México durante los días de partido.

La zona de seguridad estará delimitada por: Avenida Santa Úrsula al norte.

Circuito Azteca y lateral de Periférico al sur.

Calzada de Tlalpan, Acoxpa y Las Torres al oriente.

Avenida del Imán y Gran Sur al poniente.

Dentro de este perímetro habrá restricciones temporales y graduales al tránsito vehicular para facilitar el desplazamiento de los asistentes.

El dispositivo contará con: 18 accesos peatonales.

12 accesos semipeatonales.

30 accesos vehiculares.

También habrá señalización especial para orientar tanto a peatones como automovilistas.

El Gobierno capitalino estará trabajando de la mano con autoridades federales / FB: @PoliciaCDMX

Solo aficionados con boleto podrán ingresar

Las autoridades informaron que el acceso a la zona restringida alrededor del estadio estará reservado exclusivamente para personas que cuenten con boleto para los partidos.

También podrán ingresar vehículos acreditados por la organización y residentes de la zona, quienes deberán comprobar su domicilio mediante un código QR emitido por la alcaldía Coyoacán. La medida busca garantizar una movilidad eficiente y evitar congestionamientos durante los encuentros mundialistas.

La zona al Estadio Ciudad de México contará con un operativo especial para dejar pasar solo a personas con boleto / FB: @PoliciaCDMX

Habrá filtros de seguridad y revisión de mochilas

La Secretaría de Seguridad Ciudadana anunció que implementará estrictos filtros de revisión tanto en el Estadio Ciudad de México como en el Zócalo capitalino. En el primer cuadro de la ciudad se instalarán cinturones de seguridad y siete puntos de inspección donde se revisarán mochilas, bolsas y objetos voluminosos mediante detectores manuales de metales.

El objetivo es impedir el ingreso de artículos que puedan representar un riesgo para los asistentes.

Entre los objetos prohibidos destacan: Armas de cualquier tipo.

Materiales inflamables.

Bebidas alcohólicas.

Sustancias ilícitas.

Alimentos.

Objetos voluminosos.

Equipo profesional de videograbación.

La SSC adelantó que, en coordinación con la FIFA, realizará una campaña informativa para que los aficionados conozcan las restricciones antes de acudir a los eventos.

Anuncian alternativas viales

Para reducir las afectaciones al tránsito, la SSC recomendó a los automovilistas utilizar rutas alternas durante los días de partido.

Las principales opciones serán: Al norte: División del Norte.

Miguel Ángel de Quevedo.

Circuito Interior. Al sur: Anillo Periférico.

San Fernando.

Avenida Insurgentes. Al oriente: División del Norte.

Avenida Miramontes.

Eje 3 Cafetales.

Canal Nacional. Al poniente: Avenida Aztecas.

Avenida Universidad.

Avenida Insurgentes.

Avenida Revolución.

CDMX asegura estar lista para recibir al mundo

Las autoridades capitalinas señalaron que el objetivo principal del operativo es garantizar la seguridad de millones de personas durante el Mundial, sin afectar la vida cotidiana de los habitantes de la ciudad.

“La Ciudad de México está lista para la celebración de la Copa Mundial de Futbol FIFA 2026, y para mostrarse al mundo como una ciudad de derechos, con juego limpio, con justicia y en paz”, destacó la SSC.