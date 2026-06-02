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Futbol Internacional

Así será la operación del partido inaugural del Mundial 2026 en CDMX

Estadio Azteca| MEXSPORT
Carlos Emmanuel Chávez Aguirre
Carlos Emmanuel Chávez Aguirre 17:52 - 02 junio 2026
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Esta información es importante para los aficionados que tienen contemplado asistir el encuentro inaugural de la Copa del Mundo

La cuenta regresiva para la Copa Mundial de la FIFA 2026 está llegando a su fin y las autoridades capitalinas ya tienen definido el plan operativo que acompañará el encuentro inaugural entre México y Sudáfrica en el Estadio Banorte el próximo 11 de junio.

La jornada comenzará mucho antes del silbatazo inicial. Los asistentes podrán ingresar al estadio durante la mañana para evitar aglomeraciones y facilitar los filtros de seguridad. 

Además del acceso al inmueble, se contempla una serie de actividades previas que convertirán el arranque del Mundial en una auténtica celebración para los aficionados presentes.

Estadio Azteca con su nuevo nombre "Estadio Ciudad de México" l Iliany Aparicio

¿En qué consistirá el plan para ingresar al inmueble?

Uno de los momentos más esperados será la ceremonia inaugural, preparada para mostrar elementos representativos de la cultura mexicana ante millones de espectadores alrededor del mundo. 

Tras el espectáculo protocolario, ambos equipos realizarán los movimientos finales sobre el terreno de juego antes de la presentación oficial de los planteles y la interpretación de los himnos nacionales.

La reapertura del Estadio Azteca en partido de la Selección Mexicana l MEXSPORT

¿Quiénes podrán ingresar al radio del Estadio Ciudad de México?

Como parte del operativo, únicamente podrán ingresar al perímetro cercano al inmueble los aficionados con entradas válidas, personal acreditado, trabajadores autorizados y residentes previamente registrados. 

Asimismo, varias vialidades de la zona tendrán restricciones temporales para facilitar el desplazamiento de peatones, delegaciones, medios de comunicación y servicios de emergencia.

Las autoridades también recomendaron a los asistentes llegar con varias horas de anticipación, utilizar transporte público y considerar los cierres viales que estarán vigentes durante gran parte de la jornada. Se espera que el partido inaugural sea uno de los eventos con mayor asistencia en la historia reciente de la Ciudad de México.

El Estadio Azteca recibirá su tercera Copa Mundial | Mexsport

Horarios clave del partido inaugural

  • Apertura de puertas del estadio.

  • Ceremonia inaugural del Mundial.

  • Calentamiento de México y Sudáfrica.

  • Interpretación de los himnos nacionales.

  • Inicio del partido inaugural de la Copa del Mundo 2026

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