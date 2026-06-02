Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol Internacional

Mariachi da la bienvenida a Sudáfrica en su llegada a Pachuca rumbo al Mundial 2026

Sudáfrica en su llegada a México | IG Sudáfrica
Carlos Emmanuel Chávez Aguirre
Carlos Emmanuel Chávez Aguirre 17:19 - 02 junio 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Añadir como fuente preferida en Google
El equipo africano tuvo un pintoresco recibimiento en su hotel de concentración

La Selección de Sudáfrica tuvo un recibimiento muy mexicano al llegar a su hotel de concentración en Pachuca

Luego de completar el viaje que los llevó desde África hasta territorio nacional, los integrantes del combinado de los Bafana Bafana fueron sorprendidos por un grupo de mariachis que los esperaba a las puertas del inmueble donde permanecerán hospedados antes de su debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Los seleccionados ya duermen en nuestro país | IG Sudáfrica

¿Cómo se recibióal equipo africano en México?

Las tradicionales trompetas, guitarras y violines acompañaron la llegada del equipo africano, que escuchó algunas de las canciones más representativas de la cultura mexicana mientras descendía del autobús.

Aunque la mayoría de los futbolistas ingresó directamente al hotel para continuar con su agenda, la recepción llamó la atención de varios miembros de la delegación, quienes aprovecharon para grabar videos y tomar fotografías del momento.

El gesto formó parte de la bienvenida organizada para una de las selecciones que eligió Pachuca como base de operaciones durante el Mundial

Amistoso Sudáfrica vs Nicaragua | AFP

¿Porqué eligieron Pachuca cómo su sede?

La ciudad hidalguense se ha preparado durante meses para recibir a visitantes y equipos internacionales, y la música tradicional mexicana fue una de las primeras muestras de hospitalidad para los sudafricanos.

La escuadra dirigida por Hugo Broos permanecerá en Pachuca durante los días previos al inicio del torneo, donde continuará con sus entrenamientos y actividades de preparación. 

Amistoso Sudáfrica vs Nicaragua | AFP

Sudáfrica será además uno de los protagonistas del partido inaugural al enfrentar a la Selección Mexicana, por lo que su llegada ha generado expectativa entre los aficionados locales.

Lo Último
21:04 Los juzgados suspenderá actividades el 11 de junio en CDMX ¿Cuál es la razón?
21:01 Hugo Sánchez revela qué le falta a México para ser campeón del mundo: “No se la creen”
20:41 Presidente de Tigres sueña con Gignac y Nahuel en la directiva: “Qué mejor que tener una leyenda a tu lado”
20:13 VIDEO: Colapsa parte de un puente peatonal de la remodelada Terminal 1 del AICM
20:03 Chivas domina las canteras del Tri: aporta más mundialistas que cualquier otro club
19:54 Chicharito y Hugo Sánchez reviven la polémica del draft: “Nos vendían como si fuéramos muebles”
19:48 El Gran Premio de Mónaco: la carrera donde la Fórmula 1 se volvió leyenda
19:36 Javier Tebas coloca a Hugo Sánchez entre los cinco más grandes en la historia de LaLiga
19:21 Finales de la NBA 2026: ¿Cuándo son, dónde verlas en vivo y cuánto costará asistir?
19:15 De un derrame cerebral a las Finales: la inspiradora historia de Gregg Popovich con los Spurs