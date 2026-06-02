Mariachi da la bienvenida a Sudáfrica en su llegada a Pachuca rumbo al Mundial 2026

La Selección de Sudáfrica tuvo un recibimiento muy mexicano al llegar a su hotel de concentración en Pachuca.

Luego de completar el viaje que los llevó desde África hasta territorio nacional, los integrantes del combinado de los Bafana Bafana fueron sorprendidos por un grupo de mariachis que los esperaba a las puertas del inmueble donde permanecerán hospedados antes de su debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Los seleccionados ya duermen en nuestro país | IG Sudáfrica

¿Cómo se recibióal equipo africano en México?

Las tradicionales trompetas, guitarras y violines acompañaron la llegada del equipo africano, que escuchó algunas de las canciones más representativas de la cultura mexicana mientras descendía del autobús.

Aunque la mayoría de los futbolistas ingresó directamente al hotel para continuar con su agenda, la recepción llamó la atención de varios miembros de la delegación, quienes aprovecharon para grabar videos y tomar fotografías del momento.

El gesto formó parte de la bienvenida organizada para una de las selecciones que eligió Pachuca como base de operaciones durante el Mundial.

Amistoso Sudáfrica vs Nicaragua | AFP

¿Porqué eligieron Pachuca cómo su sede?

La ciudad hidalguense se ha preparado durante meses para recibir a visitantes y equipos internacionales, y la música tradicional mexicana fue una de las primeras muestras de hospitalidad para los sudafricanos.

La escuadra dirigida por Hugo Broos permanecerá en Pachuca durante los días previos al inicio del torneo, donde continuará con sus entrenamientos y actividades de preparación.

Amistoso Sudáfrica vs Nicaragua | AFP