¡Llegaron los Bafana Bafana! Sudáfrica arriba a la CDMX tras el retraso sufrido de un día

La cuenta regresiva para el partido inaugural de la Copa del Mundo 2026 entró en su fase final. La Selección de Sudáfrica arribó este martes a territorio mexicano y comenzó su concentración rumbo al encuentro que disputará frente a México el próximo 11 de junio en el Estadio Ciudad de México, duelo que dará inicio al Mundial.

El viaje de los Bafana Bafana sufrió un retraso de un día debido a problemas relacionados con los visados de algunos integrantes de la delegación. De acuerdo con reportes desde Sudáfrica, las gestiones realizadas de emergencia ante la Embajada de los Estados Unidos en Johannesburgo permitieron regularizar la documentación necesaria para concretar el traslado.

Tras todo esto, el conjunto dirigido por Hugo Broos emprendió finalmente su viaje este lunes y aterrizó en México a bordo de un vuelo privado procedente de Sudáfrica en las primeras horas de este martes. La delegación utilizó un Boeing 767-200 de la compañía Omni Air International para completar el trayecto hacia territorio mexicano.

Tras su llegada, el plantel se trasladó de inmediato a Pachuca, ciudad donde establecerá su base durante los días previos a su debut mundialista. En su trayecto, los sudafricanos fueron escoltados por múltiples vehículos y elementos de la Guardia Nacional desde su salida del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles hasta su lugar de hospedaje.

Empate entre Sudáfrica y Nicaragua | AFP

Cabe destacar que el equipo africano se hospedará en el hotel Camino Real y contará con el respaldo logístico de Grupo Pachuca durante su estancia.

Como parte de su agenda de preparación, Sudáfrica tenía programada su primera práctica en las instalaciones de la Universidad del Futbol este mismo martes. El cuerpo técnico busca aprovechar los días previos al arranque del torneo para adaptar al plantel a las condiciones que encontrará durante la competencia.

Amistoso Sudáfrica vs Nicaragua | AFP

Elementos de Sudáfrica aún faltan por llegar a México tras problemas con la Visa

Medios sudafricanos también informaron que el auxiliar técnico Helman Mkhalele y el jefe de seguridad Mdu Mbatha recibieron sus visados después de enfrentar retrasos adicionales en el trámite. Ambos integrantes de la delegación se incorporarán en los próximos días al grupo encabezado por Hugo Broos.

Antes de enfrentar a la Selección Mexicana, Sudáfrica disputará un partido amistoso contra Jamaica como parte de su preparación final. Posteriormente iniciará su participación en el Grupo A, donde también enfrentará a República Checa el 18 de junio y a Corea del Sur el 24 del mismo mes.

Ronwen Williams, Sudáfrica | AP

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