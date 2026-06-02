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Dua Lipa revela las primeras fotos de su boda con Callum Turner

Dua Lipa revela las primeras fotos de su boda con Callum Turner. / @dualipa
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 08:43 - 02 junio 2026
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La cantante sorprendió a sus seguidores al publicar imágenes exclusivas de su íntima boda con Callum Turner

La cantante británica Dua Lipa volvió a acaparar la atención de las redes sociales luego de compartir fotografías inéditas de su boda con el actor Callum Turner, celebrada recientemente en Londres.

Las imágenes fueron publicadas en sus plataformas digitales y muestran algunos de los momentos más especiales de la ceremonia privada que la pareja realizó en el histórico Ayuntamiento de Old Marylebone, en la capital británica. Las postales no tardaron en acumular miles de reacciones y comentarios, pues los seguidores de la artista celebraron esta nueva etapa en su vida.

Así lució Dua Lipa para su boda con el actor. / @dualipa

Así fue la íntima boda de Dua Lipa y Callum Turner

La pareja contrajo matrimonio el pasado 31 de mayo en una ceremonia discreta a la que asistieron únicamente familiares y amigos cercanos. De acuerdo con diversos reportes, el evento destacó por su ambiente elegante, íntimo y alejado de los reflectores.

Para la ocasión, Dua Lipa lució un sofisticado conjunto nupcial diseñado por Schiaparelli Haute Couture, acompañado por accesorios exclusivos que rápidamente llamaron la atención de expertos en moda y de sus seguidores. Por su parte, Callum Turner vistió un elegante traje azul marino.

Dua Lipa y Callum Turner. / @dualipa

Las fotos que enamoraron a sus seguidores

Las imágenes compartidas por la intérprete de "Levitating" muestran momentos de complicidad con su ahora esposo.

Entre abrazos, sonrisas y escenas románticas, la publicación permitió a sus seguidores conocer un poco más de una de las parejas más comentadas del espectáculo internacional.

La pareja contrajo matrimonio el pasado 31 de mayo. / @dualipa
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