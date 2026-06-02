Julio Ibáñez reaparece tras ser liberado en Sudáfrica: “Se terminó la pesadilla”

Después de más de dos meses detenidos en Sudáfrica, 77 días para ser exactos, Julio Ibáñez y Danny Garcia, elementos de TUDN, fueron liberados y tras confirmarse la noticia el periodista reapareció en escena para dar sus primeras impresiones.

A través de un video en donde todo indica que se encuentran en un aeropuerto sudafricano mandó sus primeras palabras con una encabezado que destacó: “Se terminó la pesadilla, adiós Sudáfrica, gracias familias, amigos y a nuestra casa TelevisaUnivisión, TUDN México, TUDN USA. Daniel García y yo estamos listos. ¡Mundial, ahí te vamos!.

Ibáñez y Danny García recuperan su libertad l CAPTURA

¿Qué dijo en el video?

Julio Ibáñez apareció junto a Danny García y ‘El Profe’ únicamente extendió sus enormes agradecimientos a todos los involucrados: “Viene un Mundial que nos mueve y nos motiva, gracias amigos, gracias familias, gracias a nuestras casa Televisa Univisión, gracias Daniel Alegre por viaje hasta acá, gracias Armando Martínez por estar también con nosotros en este territorio, gracias Emanuel Escandón porque hiciste también el viaje para acá, gracias a los abogados sudafricanos.

“Hoy fuimos un ejercito en la corte, creanme ustedes, fuimos un auténtico ejercito de gente preparada, de gente interesada de que todo esto terminara, gracias a todos ustedes que sé que tienen un millón de preguntas que pronto iremos contestando”, continúa diciendo el periodista.

Julio Ibáñez, TUDN | IMAGO7

Simplemente ratificó sus gracias: “Gracias es la única palabra que quizás hoy, en este momento, se nos viene a la cabeza porque hay mucha gente que está detrás de todo esto, entiendo que fue un silencio muy grande, entiendo que hubieron compañeros que querían hablar y decir un millón de cosas y que se tuvieron que contener para cuidarnos.”

Mientras tanto, Daniel García dio su agradecimiento a su compañero en TUDN y a Dios por salir intacto: “Gracias a ti también por ser mi compañero y no desampararme, pero bueno, gracias a la vida y a Dios por todavía tenernos aquí y seguir adelante.”

Finalmente, Ibáñez recalcó el respaldo que recibieron, además de las anécdotas que vivieron durante este lapso y que irán contando conforme vayan marchando el tiempo y catapultó sus sinceros agradecimientos en un video que duro más de tres minutos.

Julio Ibáñez en un partido en el Estadio Ciudad de los Deportes | IG @julioiba

Vuelve a México

Televisión Univision Prensa en un posteo recalcó el día en que llegarán a México: “Nuestros compañeros llegarán a México el día de mañana para reunirse con sus familias. Agradecemos a las autoridades mexicanas su apoyo en este desafortunado proceso, que finalmente ha concluido”, concluyó en sus posteos la madrugada de este 2 de junio. Cabe mencionar, que el periodista y el camarógrafo se encontraban bajo la medida cautelar de libertad condicional con restricción de viaje en las últimas semanas tras ser capturados y llevados a la cárcel a mediados de marzo.