Revelan el motivo detrás del arresto de Julio Ibáñez en Sudáfrica; sigue en arraigo

Luego de días de incertidumbre, han salido a la luz los detalles que llevaron al reportero de TUDN, Julio "El Profe" Ibáñez, y a su realizador a ser detenidos por las autoridades locales en Sudáfrica. Lo que comenzó como una cobertura informativa terminó en una semana tras las rejas para el equipo de Televisa.

Julio 'Profe' Ibáñez | X @julioiba

De acuerdo con información revelada por Carlos Ponce de León en el programa Los Informantes de RÉCORD, el arresto no fue un malentendido migratorio, sino una infracción directa a las leyes de seguridad locales. El reporte indica que Ibáñez fue capturado tras volar un dron en una zona prohibida, un acto que las autoridades sudafricanas consideran una falta grave.

La incursión de la policía fue directa y sin previo aviso, situación que quedó grabado en una transmisión en vivo en redes sociales

"Hay gente que reporta que entró a una zona indebida, empiezan a investigar las autoridades sudafricanas y van a dar al cuarto de los comunicadores de Televisa, entran sin preguntar, los capturan y los llevan a la cárcel. ", detalló Ponce de León.

Julio Ibáñez | IMAGO7

TELEVISA PAGÓ FIANZA DE JULIO IBÁÑEZ

Tras confirmarse la situación, Televisa inició gestiones inmediatas para asistir a su personal. La empresa se puso en contacto con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México para agilizar el proceso legal. Gracias a la intervención de las autoridades mexicanas y el pago de una fianza, el reportero y su compañero fueron puestos en libertad luego de permanecer siete días en prisión.

IBÁÑEZ ESTARÁ EN ARRAIGO

Aunque Julio Ibáñez ya abandonó el centro de reclusión, el proceso no ha concluido del todo. El comunicador permanece en territorio sudafricano y de acuerdo a información revelada por El País, Julio Ibáñez tendría que permanecer en el país al rededor de cinco semanas y no tendría permitido salir del departamente en el que se hospedaba.

Hasta el momento es la información que hay al respecto de su situación legal en Sudáfrica y se desconoce la fecha exacta en la que podrá emprender el vuelo de regreso a México.