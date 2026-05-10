América clasifica a la próxima Concachampions 2027

El ámbito internacional dejará de ser una tarea pendiente, al menos en cuanto a presencia se refiere. El Club América ha logrado asegurar matemáticamente su clasificación a la Concacaf Champions Cup 2027, garantizando su participación en el torneo de clubes más importante de la región.

Alejandro Zendejas, jugador del América | IMAGO7

A pesar de las dudas que pudieron surgir durante la fase regular, los resultados obtenidos en la presente Liguilla han despejado el camino para el conjunto de Coapa.

El sistema de clasificación de la Liga MX otorga seis plazas anuales para la Concacaf: los cuatro finalistas de los torneos Apertura y Clausura, junto con los dos equipos mejor ubicados en la tabla general de la temporada completa que no hayan llegado a dichas finales.

En el actual ciclo 2025-2026, Tigres y Toluca ya contaban con su pase al ser los finalistas del Apertura 2026. Por su parte, Cruz Azul y Chivas también tienen asegurado su lugar por tabla general de la competencia durante la temporada 2025-2026.

Trofeo de la Concachampions | IMAGO7

La clasificación del América se vuelve matemática debido a la configuración de las Semifinales. Dado que equipos como Cruz Azul, Chivas o Toluca (quienes ya tienen boleto o están en la parte alta de la tabla anual) alguno de ellos avanzará a la Final, los cupos se recorren por reglamento y ahí clasifican las Águilas.

AMÉRICA CONSIGUE SU BOLETO A CONCA

Vía Tabla General: Debido a que los finalistas del Apertura se repitan en el Clausura o están en la cima de la tabla, el cupo se extiende hacia los siguientes mejores clasificados (Chivas y, posteriormente, América).

Vía Final: Si el América logra avanzar a la Final del Clausura 2026, obtendría su pase de forma directa por mérito deportivo en el presente torneo.

Bajo cualquier combinación de resultados en lo que resta de la Liguilla, el equipo dirigido por André Jardine no tiene forma de quedar fuera de la contienda internacional. Se espera que la Concacaf oficialice la lista de representantes mexicanos una vez que concluya formalmente la temporada, pero los números ya dictan sentencia: el vuelo de las Águilas será internacional en 2027.