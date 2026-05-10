Barcelona de luto previo a El Clásico: Fallece el padre de Hansi Flick

El FC Barcelona se encuentra de luto tras confirmarse el fallecimiento de Hans Flick, padre del entrenador del primer equipo, Hansi Flick. La triste noticia fue comunicada por el club en las horas previas al crucial enfrentamiento contra el Real Madrid.

Hansi Flick, entrenador del Barcelona | AP

MUERE PADRE DE HANSI FLICK

A pesar del duro golpe personal, el técnico alemán ha decidido mantenerse al frente del equipo y estará en el banquillo del Spotify Camp Nou para dirigir el partido.

El club expresó su solidaridad a través de un comunicado oficial:

"El FC Barcelona y toda la familia blaugrana queremos hacer llegar nuestro cariño a Hansi Flick por el fallecimiento de su padre. Compartimos su dolor y le acompañamos en este momento tan difícil para él y su familia". El deceso ocurrió durante la madrugada.

Por su parte, el Real Madrid también expresó sus condolencias ante el sensible fallecimiento previo a El Clásico:

Banderas con el escudo del Barcelona | FC Barcelona

"El Real Madrid C. F., su presidente y su Junta Directiva lamentan profundamente el fallecimiento del padre de Hansi Flick, entrenador del F. C. Barcelona. El Real Madrid quiere expresar sus condolencias y su cariño a sus familiares y a todos sus seres queridos. Descanse en paz."

FLICK DIO LA NOTICIA AL EQUIPO

Según se ha informado, Flick comunicó la noticia a sus jugadores antes de la concentración del equipo en el Hotel Torre Melina. Como muestra de respeto y apoyo, se espera que se guarde un minuto de silencio antes del inicio del Clásico. Además, los futbolistas del Barça portarán un brazalete negro en señal de duelo.

La afición culé ha reaccionado con numerosas muestras de afecto y condolencias hacia el entrenador y su familia en las redes sociales tras conocerse la noticia. Se espera un emotivo minuto de silencio previo al arranque del partido.