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Futbol

Mundial 2026: Argelia, todo lo que debes saber para su regreso a la Copa del Mundo

Victoria de Argelia | AP
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 00:30 - 10 mayo 2026
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Los “Zorros del Desierto” vuelven a un Mundial tras 12 años de ausencia y buscarán superar su histórica actuación de 2014

Argelia afrontará la Copa del Mundo 2026 con la misión de volver a ser protagonista en el escenario internacional. Tras quedar fuera de Rusia 2018 y Qatar 2022, el conjunto africano regresa con una generación competitiva y el objetivo claro de superar lo hecho en Brasil 2014, donde alcanzó los Octavos de Final.

El equipo dirigido por Vladimir Petković llega con una base sólida y figuras consolidadas, combinando experiencia con talento emergente que milita en el futbol europeo.

Para esta edición, Argelia también se beneficia del nuevo formato del Mundial, que amplía el número de selecciones y abre más posibilidades para avanzar de fase.

Calendario de Argelia en fase de grupos

Argelia tendrá un grupo exigente en el torneo, donde buscará competir ante potencias y selecciones emergentes:

  • Argelia vs. Argentina: 17 de junio | Kansas City

  • Argelia vs. Jordania: 22 de junio | Por confirmar

  • Argelia vs. Austria: 26 de junio | Por confirmar

Argelia contra México hace unos años | IMAGO7

Máxima figura de Argelia

Talento y liderazgo. El referente del equipo es Riyad Mahrez, quien llega como la gran figura y líder ofensivo del conjunto africano. Su experiencia en la élite europea y su capacidad para desequilibrar lo convierten en la principal carta de Argelia para hacer daño en el Mundial.

A su alrededor, el equipo cuenta con jugadores jóvenes que han mostrado un crecimiento importante, lo que lo convierte en un rival incómodo para cualquier selección.

Riyad Mahrez celebra gol con Argelia

Números de Argelia en Mundiales

La historia de Argelia en Copas del Mundo refleja un crecimiento constante, con participaciones que han dejado huella:

Partidos jugados

13

Partidos ganados

3

Partidos empatados

3

Partidos perdidos

7

Goles a favor

13

Goles en contra

19

Títulos

0

Mejor participación

Octavos de Final (2014)

Argelia terminó aplastando a los 'Chapines' | IG: @lesverts.faf

Convocados de Argelia (base)

Aunque la lista final aún no es oficial, esta es la base de jugadores que apunta a representar a Argelia en el Mundial 2026:

Jugador

Posición

Equipo

Rais M’Bolhi

Arquero

CR Belouizdad

Anthony Mandréa

Arquero

Caen

Aïssa Mandi

Defensor

Villarreal

Ramy Bensebaini

Defensor

Borussia Dortmund

Youcef Atal

Defensor

Niza

Ismaël Bennacer

Mediocampista

AC Milan

Houssem Aouar

Mediocampista

Roma

Riyad Mahrez

Delantero

Al-Ahli

Mohamed Amoura

Delantero

Wolfsburgo

Argelia avanzó a los Cuartos de Final en la Copa Africana de Naciones | AP
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