Mundial 2026: Argelia, todo lo que debes saber para su regreso a la Copa del Mundo

Argelia afrontará la Copa del Mundo 2026 con la misión de volver a ser protagonista en el escenario internacional. Tras quedar fuera de Rusia 2018 y Qatar 2022, el conjunto africano regresa con una generación competitiva y el objetivo claro de superar lo hecho en Brasil 2014, donde alcanzó los Octavos de Final.

El equipo dirigido por Vladimir Petković llega con una base sólida y figuras consolidadas, combinando experiencia con talento emergente que milita en el futbol europeo.

Para esta edición, Argelia también se beneficia del nuevo formato del Mundial, que amplía el número de selecciones y abre más posibilidades para avanzar de fase.

Calendario de Argelia en fase de grupos

Argelia tendrá un grupo exigente en el torneo, donde buscará competir ante potencias y selecciones emergentes:

Argelia vs. Argentina : 17 de junio | Kansas City

Argelia vs. Jordania : 22 de junio | Por confirmar

Argelia vs. Austria: 26 de junio | Por confirmar

Argelia contra México hace unos años | IMAGO7

Máxima figura de Argelia

Talento y liderazgo. El referente del equipo es Riyad Mahrez, quien llega como la gran figura y líder ofensivo del conjunto africano. Su experiencia en la élite europea y su capacidad para desequilibrar lo convierten en la principal carta de Argelia para hacer daño en el Mundial.

A su alrededor, el equipo cuenta con jugadores jóvenes que han mostrado un crecimiento importante, lo que lo convierte en un rival incómodo para cualquier selección.

Riyad Mahrez celebra gol con Argelia

Números de Argelia en Mundiales

La historia de Argelia en Copas del Mundo refleja un crecimiento constante, con participaciones que han dejado huella:

Partidos jugados 13 Partidos ganados 3 Partidos empatados 3 Partidos perdidos 7 Goles a favor 13 Goles en contra 19 Títulos 0 Mejor participación Octavos de Final (2014)

Argelia terminó aplastando a los 'Chapines' | IG: @lesverts.faf

Convocados de Argelia (base)

Aunque la lista final aún no es oficial, esta es la base de jugadores que apunta a representar a Argelia en el Mundial 2026:

Jugador Posición Equipo Rais M’Bolhi Arquero CR Belouizdad Anthony Mandréa Arquero Caen Aïssa Mandi Defensor Villarreal Ramy Bensebaini Defensor Borussia Dortmund Youcef Atal Defensor Niza Ismaël Bennacer Mediocampista AC Milan Houssem Aouar Mediocampista Roma Riyad Mahrez Delantero Al-Ahli Mohamed Amoura Delantero Wolfsburgo