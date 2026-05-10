Mundial 2026: Argelia, todo lo que debes saber para su regreso a la Copa del Mundo
Argelia afrontará la Copa del Mundo 2026 con la misión de volver a ser protagonista en el escenario internacional. Tras quedar fuera de Rusia 2018 y Qatar 2022, el conjunto africano regresa con una generación competitiva y el objetivo claro de superar lo hecho en Brasil 2014, donde alcanzó los Octavos de Final.
El equipo dirigido por Vladimir Petković llega con una base sólida y figuras consolidadas, combinando experiencia con talento emergente que milita en el futbol europeo.
Para esta edición, Argelia también se beneficia del nuevo formato del Mundial, que amplía el número de selecciones y abre más posibilidades para avanzar de fase.
Calendario de Argelia en fase de grupos
Argelia tendrá un grupo exigente en el torneo, donde buscará competir ante potencias y selecciones emergentes:
Argelia vs. Argentina: 17 de junio | Kansas City
Argelia vs. Jordania: 22 de junio | Por confirmar
Argelia vs. Austria: 26 de junio | Por confirmar
Máxima figura de Argelia
Talento y liderazgo. El referente del equipo es Riyad Mahrez, quien llega como la gran figura y líder ofensivo del conjunto africano. Su experiencia en la élite europea y su capacidad para desequilibrar lo convierten en la principal carta de Argelia para hacer daño en el Mundial.
A su alrededor, el equipo cuenta con jugadores jóvenes que han mostrado un crecimiento importante, lo que lo convierte en un rival incómodo para cualquier selección.
Números de Argelia en Mundiales
La historia de Argelia en Copas del Mundo refleja un crecimiento constante, con participaciones que han dejado huella:
Partidos jugados
13
Partidos ganados
3
Partidos empatados
3
Partidos perdidos
7
Goles a favor
13
Goles en contra
19
Títulos
0
Mejor participación
Octavos de Final (2014)
Convocados de Argelia (base)
Aunque la lista final aún no es oficial, esta es la base de jugadores que apunta a representar a Argelia en el Mundial 2026:
Jugador
Posición
Equipo
Rais M’Bolhi
Arquero
CR Belouizdad
Anthony Mandréa
Arquero
Caen
Aïssa Mandi
Defensor
Villarreal
Ramy Bensebaini
Defensor
Borussia Dortmund
Youcef Atal
Defensor
Niza
Ismaël Bennacer
Mediocampista
AC Milan
Houssem Aouar
Mediocampista
Roma
Riyad Mahrez
Delantero
Al-Ahli
Mohamed Amoura
Delantero
Wolfsburgo
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