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Futbol

Argelia 'destroza' a Guatemala del 'Flaco' Tena y lanza advertencia a Argentina rumbo al Mundial 2026

El 'Flaco' Tena no pudo entregar un buen resultado para los guatemaltecos | MexSport, IG: @fedefutguate
Mauricio Díaz Valdivia
Mauricio Díaz Valdivia 16:47 - 27 marzo 2026
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La selección africana no tuvo piedad en contra de los centroamericanos

Argelia lanzó un serio aviso rumbo al Mundial 2026 con una contundente goleada 7-0 sobre Guatemala, en un amistoso internacional disputado en el Estadio Luigi Ferraris de Génova, Italia. El conjunto africano mostró un nivel arrollador que lo perfila como un rival de cuidado para la Selección Argentina.

Con Lionel Scaloni y compañía atentos, el equipo dirigido por Vladimir Petkovic dejó claro que no será un adversario sencillo en el Grupo J, donde también competirán Austria y Jordania. La exhibición ofensiva encendió las alertas a poco más de dos meses del arranque de la Copa del Mundo.

Argelia terminó aplastando a los 'Chapines' | IG: @lesverts.faf

Argelia aplasta a Guatemala con una goleada histórica

El dominio de Argelia fue total desde el inicio del partido. Amine Gouiri abrió el marcador al minuto 19, seguido por Riyad Mahrez, quien amplió la ventaja desde el punto penal al 31. Antes del descanso, Achref Abada firmó el 3-0 en tiempo agregado, dejando sin respuesta al conjunto centroamericano.

Para la segunda mitad, el ritmo no bajó. Apenas al minuto 47, Houssem Aouar anotó el cuarto gol, marcando el rumbo de una goleada que ya era inevitable. Minutos después, Gouiri volvió a hacerse presente para firmar su doblete y el 5-0.

Los argelinos tuvieron seis anotadores diferentes en el partido | IG: @lesverts.faf

El espectáculo ofensivo continuó con los goles de Fares Ghedjemis al 76 y Ahmed Benbouali, quien cerró la cuenta con el 7-0 definitivo. La rotación del equipo no afectó el rendimiento, confirmando la profundidad del plantel argelino.

¿Preocupa a Argentina rumbo al Mundial 2026?

Con este resultado, Argelia llega fortalecida anímicamente a la Copa del Mundo, donde compartirá grupo con Argentina, principal favorita. El equipo africano ha demostrado solidez ofensiva y una estructura táctica bien definida bajo el mando de Petkovic.

Históricamente, Argelia ha sido uno de los representantes más competitivos de África en los mundiales. En sus cuatro participaciones, suma 13 partidos con un rendimiento cercano al 30%, ubicándose en el lugar 47 del ranking FIFA.

Los 'Chapines' sufrieron una estruendosa goleada | IG: @lesverts.faf

Aunque Guatemala no ofreció gran resistencia, la contundencia mostrada por Argelia deja claro que será un rival incómodo para cualquier selección. Argentina deberá tomar nota de este rendimiento si aspira a avanzar con autoridad en el Grupo J.

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