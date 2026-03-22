Guatemala agradeció a Argentina a pesar de cancelación de amistoso en la Bombonera

Tras la cancelación de la Finalissima, por falta de consenso para elegir una sede alternativa para celebrar el partido entre la Selección de España y la Selección de Argentina, la Albiceleste acordó un amistoso con la Selección de Guatemala. No obstante ese tampoco podrá llevarse a cabo.

A pesar de la buena disposición de las dos selecciones, el partido no podrá llevarse a cabo por una reglamentación de la FIFA. Ante esto, a los Chapines no les quedó más que agradecer a la Asociación de Futbol Argentino (AFA) por la buena disposición.

Selección de Guatemala en las Semifinales de la Copa Oro 2025 | MEXSPORT

¿Por qué no se jugará el partido de Guatemala ante Argentina?

Por medio de un comunicado, la Federación de Futbol de Guatemala informó que las disposiciones vigentes de la FIFA no permiten que una selección dispute encuentros en dos confederaciones diferentes en una misma ventana internacional. Como los centroamericanos enfrentarán a Argelia en Europa, no podrían regresar a Sudamérica para el compromiso ante la Albiceleste.

"La Federación de Fútbol de Guatemala desea expresar su más profundo agradecimiento a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por su disposición, profesionalismo y excelente voluntad para la realización del encuentro amistoso entre nuestras selecciones nacionales, que en estas circunstancias no se pudo realizar", se lee en el comunicado.

La Selección de Argentina celebra tras vencer a Italia en la Finalissima de 2022 | AP

De igual forma, los Chapines expresaron el deseo de que "un futuro no muy lejano nos brindará una nueva ventana en el calendario internacional para concretar este encuentro". La última vez que ambos equipos se enfrentaron fue antes de la Copa América 2024, en un amistoso que Argentina ganó 4-1, con dobletes de Lionel Messi y Lautaro Martínez.

¿Contra quién jugarán Guatemala y Argentina en la Fecha FIFA?

A pesar de que los equipos latinoamericanos no se enfrentarán, sí tendrán juegos de preparación en la próxima Fecha FIFA de marzo. En el caso de Guatemala, se medirá a la Selección de Argelia el viernes 27 de febrero en Génova, mientras que Argentina se medirá a Mauritania el 27 de marzo y frente a Zambia el 31, ambos juegos en la Bombera.