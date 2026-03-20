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Futbol

Luis de la Fuente responde a Argentina tras cancelación de la Finalissima: ‘Teníamos toda la disposición de jugarla”

Luis de la Fuente en su presentación como DT de España
Aldo Martínez
Aldo Martínez 15:35 - 20 marzo 2026
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El entrenador de la selección campeona de la Euro aseguró que España siempre busco la manera de llevar a cabo el duelo

La polémica por la Finalissima entre Selección de España y Selección de Argentina sigue creciendo tras confirmarse que el esperado duelo no se disputará. Lo que parecía una cita histórica entre los campeones de Europa y América terminó envuelto en declaraciones cruzadas, versiones encontradas y un ambiente tenso entre federaciones.

El técnico español, Luis de la Fuente, decidió salir al paso de las críticas y versiones que apuntaban a una supuesta falta de voluntad por parte de su equipo. En conferencia de prensa, el estratega dejó clara su postura y defendió tanto a su plantel como a la federación.

Luis de la Fuente dirigiendo a la España Sub-21

De la Fuente desmiente versiones y respalda a la federación

El seleccionador no dudó en expresar que la intención de disputar el partido siempre estuvo sobre la mesa. “Todos sabían mi disposición respecto a la Finalissima. Quería jugarla por lo que significa una final, un título más, por muchos otros motivos”, aseguró, dejando ver su interés deportivo en el encuentro.

Además, respaldó el trabajo de la Real Federación Española de Fútbol, destacando los esfuerzos realizados para concretar el compromiso. “Al igual que yo, la RFEF quería jugar el partido y aprovecho este lugar para agradecerle a la misma por el trabajazo que ha hecho para intentar, por todos los medios, jugar este partido”, añadió.

Yamal con Luis de la Fuente

De la Fuente también fue enfático al deslindar responsabilidades. “No se ha podido jugar por circunstancias que no tienen nada que ver con la RFEF. Ahora vamos a jugar dos partidazos gracias al trabajo de la RFEF”, afirmó, insistiendo en que los obstáculos provinieron de factores externos.

Finalmente, cerró filas en defensa de su entorno: “No se ha podido jugar por nada tiene que ver con el trabajo y el desempeño de la RFEF y su cuerpo técnico”, sentenció, buscando apagar la polémica que se ha intensificado en los últimos días.

Luis de la Fuente | AP

Tapia y Domínguez lanzan dardos tras la cancelación

Del otro lado, las declaraciones desde Sudamérica no tardaron en aparecer. Durante el marco del sorteo de la Copa Libertadores, tanto Claudio Tapia como Alejandro Domínguez enviaron mensajes con tono irónico sobre lo ocurrido.

Tapia fue directo al referirse a la situación: “Somos campeones del mundo y vamos a defender ese título como corresponde. Nos hubiera gustado jugar la Finalissima, pero no había estadio disponible”, explicó, aunque dejó entrever inconformidad por la organización del partido.

España jugará amistoso en el Estadio Cuauhtémoc | AP

El dirigente argentino también lanzó una frase que encendió el debate: “Nos enteramos que España va a jugar el 31 de marzo en Barcelona… como campeones del mundo vamos a defenderla como tenemos que hacerlo”, insinuando contradicciones en la agenda del conjunto europeo.

Por su parte, Domínguez optó por la ironía para referirse al tema: “Si aplicamos walkover, Argentina es bicampeón de la Finalissima”, comentó entre risas, antes de rematar con una frase que rápidamente se viralizó: “Hay que creérsela. El pasto del vecino no es tan verde”.

Finalmente, Tapia también habló sobre el futuro inmediato del combinado argentino y su planificación: “Ahora trabajamos para que la Selección pueda jugar en el país, que el mejor jugador del mundo tenga la oportunidad de estar con su gente y que el equipo llegue de la mejor manera al Mundial”, concluyó, dejando en claro que el enfoque ahora está en lo que viene.

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