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Futbol

¿Pista sobre su futuro? Raúl Jiménez publica enigmático mensaje y conmociona las redes

Raúl Jiménez en Fulham y su misterioso mensaje | AP / CAPTURA DE PANTALLA
Aldo Martínez
Aldo Martínez 12:41 - 20 marzo 2026
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El delantero del Fulham de la Selección Mexicana parece haber revelado detalles de su futuro

A unos meses de concluir su contrato con el Fulham, Raúl Jiménez y su futuro permanece como un misterio, pues aunque unos rumores aseguran que el mexicano renovará contrato con el equipo de la Premier League, otros lo ponen de regreso en México con el América. Sin embargo, el futbolista parece tener ‘otros planes’.

Raúl Jiménez recibiendo atención médica | Grosby Group

¿Qué dijo Raúl?

A través de sus redes sociales, el delantero nacional publicó un mensaje expresando su emoción por comenzar un nuevo proyecto, aunque lo que realmente llamó la atención fueron los emojis con la bandera de Japón que utilizó.

Raúl Jiménez asistió en el gol de Wilson| AP

“Sabía que algún día compartiríamos el camino. Konnichiwa... Les tengo una noticia que me emociona mucho”, escribió Raul en sus redes sociales

Tras la publicación, múltiples medios y sus seguidores comenzaron a especular sobre el mensaje de Raúl, donde ellos más aventurados se animaron a insinuar que estaría dando indicios de su próximo equipo.

Raúl para rato

Luego de su fatídica lesión de cráneo en el 2020, Raúl Jiménez vivió un camino de resiliencia y superación en su máxima expresión. Tras recuperar su nivel y confianza, el delantero del Fulham hoy es uno de los referentes de México a nivel internacional.

Raúl Jiménez en Fulham vs Everton | AP

La posibilidad de que el mensaje tenga relación con el futbol japonés no luce descabellada, pues en los últimos años la liga de aquel país ha incrementado su atractivo para jugadores internacionales, tanto por su crecimiento deportivo como por los proyectos a largo plazo. 

Pese a que el canterano azulcrema aún no ha dicho nada sobre su futuro, si ha dejado en claro en más de una ocasión que su deseo es permanecer en la élite mundial, sin embargo, con el mensaje en redes y un posible regreso al América, todo está en el aire. 

Raúl Jiménez en festejo con la Selección Mexicana | MEXSPORT
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