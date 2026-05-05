Detienen a Aylin “N”, funcionaria de CDMX, con 50 aficionados del América tras disturbios en Iztacalco

Un operativo de seguridad en la alcaldía Iztacalco dejó al descubierto un caso que va más allá de simples disturbios. Entre los más de 50 aficionados del Club América detenidos, se encontraría una funcionaria pública de la Ciudad de México, lo que ha generado polémica por su posible participación en los hechos.

De acuerdo con información difundida por el periodista Carlos Jiménez (C4), entre los asegurados figura Aylin “N”, quien se desempeñaría como secretaria en el Juzgado Cívico 2 y estaría vinculada al programa de mediación del Gobierno de la CDMX.

El señalamiento ha causado cuestionamientos, ya que su labor estaría relacionada con la resolución pacífica de conflictos, lo que contrasta con su presunta participación en un grupo involucrado en disturbios.

Más de 50 seguidores del Club América fueron asegurados tras disturbios rumbo al estadio./ X: @c4jimenez

¿Qué pasó con los aficionados del América en Iztacalco?

Los hechos se registraron sobre la avenida Francisco del Paso y Troncoso, en la colonia Barrio Los Reyes, donde elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) acudieron tras recibir reportes de desorden y robo en una tienda.

Según los informes, el grupo de aficionados se trasladaba en microbuses rumbo al Estadio Azteca, ahora llamado Estadio Banorte, cuando fueron interceptados por las autoridades al ser señalados por causar disturbios en la vía pública.

DETIENEN a 53 “AFICIONADOS” del @ClubAmerica

Saquearon una tienda, traían petardos, bombas de humo, alcohol…

Iban rumbo al Estadio Azteca.

Agentes de @SSC_CDMX los bajaron de sus camiones y los detuvieron en @IztacalcoAl

Así acabaron: en fila llegando a la @FiscaliaCDMX pic.twitter.com/uYjzZIeoU8 — Carlos Jiménez (@c4jimenez) April 15, 2026

Durante la revisión, los policías aseguraron diversos objetos considerados de riesgo, entre ellos petardos, bombas de humo, bebidas alcohólicas y otros artefactos peligrosos. Además, se indicó que varios de los involucrados consumían alcohol mientras viajaban.

¿Qué pasará con los detenidos y la funcionaria señalada?

En total, alrededor de 53 personas fueron detenidas y trasladadas a instalaciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, donde se definirá su situación jurídica ante un juez cívico.

Las autoridades señalaron que el grupo representaba un riesgo para la seguridad de los asistentes al estadio y para la ciudadanía en general, por lo que se procedió con su aseguramiento.

El operativo se realizó en la colonia Barrio Los Reyes, sobre avenida Francisco del Paso y Troncoso./ X: @c4jimenez

Mientras tanto, el partido entre el Club América y el Nashville Soccer Club se llevó a cabo sin la presencia de estos aficionados, con un resultado de 1-0 en contra del equipo mexicano, lo que significó su eliminación de la Concachampions.

De forma paralela, el operativo de seguridad en las inmediaciones del estadio también dejó la detención de siete presuntos revendedores de boletos, entre ellos cinco hombres y dos mujeres, de los cuales seis serían menores de edad.

Todos los implicados quedaron a disposición de las autoridades correspondientes, quienes determinarán las sanciones aplicables.