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Así funciona “Vecino cochino”, el programa que sanciona a quienes tiran basura

Autoridades aplican política de “tolerancia cero” contra quienes contaminan la ciudad./ Pixabay
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 19:39 - 04 mayo 2026
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El programa “Vecino Cochino” en Torreón refuerza operativos con arrestos, vigilancia y multas contra quienes tiran basura en la vía pública

El municipio de Torreón, Coahuila, intensificó las acciones contra quienes contaminan la vía pública mediante el programa “Vecino Cochino”, el cual ya dejó como resultado la detención de 12 personas en una sola semana por arrojar basura y escombros en distintos puntos de la ciudad.

Las autoridades municipales informaron que los operativos se desplegaron en varias colonias, donde los infractores fueron sorprendidos en flagrancia y posteriormente trasladados a las instalaciones de detención conocidas como las celdas de la Colón, donde quedaron bajo disposición de la autoridad correspondiente.

El funcionamiento del programa combina la participación ciudadana con herramientas tecnológicas. A través de reportes y del sistema de videovigilancia L.I.M.P.I.A, se logra ubicar a quienes realizan estas prácticas, lo que permite una respuesta rápida por parte de los elementos de seguridad.

Infractores fueron trasladados a las celdas de la Colón tras ser sorprendidos en flagrancia./ Pixabay

¿Cuánto te puede costar tirar basura en la calle?

El titular de Limpieza, Demetrio Zúñiga Sordo, explicó que la política del municipio se basa en la “tolerancia cero”, por lo que cualquier infracción será sancionada sin excepción.

Las multas por este tipo de conductas pueden ir desde los 1,000 hasta los 16,000 pesos, dependiendo de la gravedad del caso. Además, si se utiliza un vehículo para tirar basura, este puede ser enviado al corralón, generando costos adicionales para el infractor.

Las multas por tirar basura pueden alcanzar hasta 16 mil pesos en Torreón./ Pixabay

El programa está respaldado por el Bando de Policía, Gobierno y Justicia Cívica y el Reglamento de Limpieza, lo que da sustento legal a las detenciones y sanciones aplicadas por las autoridades municipales.

Para facilitar la denuncia, el gobierno local habilitó canales como llamadas telefónicas y mensajes vía WhatsApp, donde los ciudadanos pueden enviar fotografías y ubicación de los hechos. Se recomienda no confrontar a los infractores y dejar que las autoridades actúen.

El programa “Vecino Cochino” en Torreón dejó 12 detenidos en una semana por tirar basura./ Pixabay
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