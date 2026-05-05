Bad Bunny “envejecido 53 años” impacta en la Met Gala 2026 con look viral

La Met Gala 2026, realizada el lunes 4 de mayo en el Museo Metropolitano de Nueva York, volvió a reunir a las figuras más influyentes del entretenimiento y la moda, pero uno de los momentos más comentados fue protagonizado por Bad Bunny, quien decidió romper esquemas con una transformación total.

El artista puertorriqueño apareció en la alfombra roja con una imagen que simulaba el paso del tiempo: cabello blanco, arrugas visibles y un bastón, elementos que acompañó con una interpretación corporal que reforzó su personaje envejecido.

Lejos de tratarse solo de un atuendo, su propuesta se convirtió en una actuación completa, donde cada detalle —desde su postura hasta su expresión— ayudó a construir la idea que quiso transmitir en esta edición del evento.

El artista combinó su look con un traje negro y moño oversized en la alfombra roja./ AFP

¿Por qué Bad Bunny se mostró envejecido en la Met Gala 2026?

La elección del look no fue casual. La Met Gala 2026 se centra en la temática "Costume Art" (Arte del Traje/Disfraz) con el código de vestimenta "Fashion is Art" (La moda es arte), lo que abrió la puerta a interpretaciones más conceptuales.

En ese contexto, Bad Bunny optó por representar el envejecimiento como parte del cuerpo dentro de la moda, una visión poco habitual en una industria que tradicionalmente privilegia la juventud.

Su propuesta destacó porque no se limitó a la ropa, sino que utilizó su propia imagen como un lienzo, integrando maquillaje, prótesis y actuación para alinearse con el concepto de la gala.

Bad Bunny explains his look during an interview on the Met Gala red carpet. pic.twitter.com/590qp8gGvR — Access Bad Bunny (@AccessBadBunny) May 5, 2026

¿Cuánto tiempo le tomó crear este look?

Durante su paso por la alfombra roja, el cantante fue cuestionado sobre su capacidad para reinventarse en cada edición del evento. Su respuesta fue clara: “No sé. Es parte de mi vida, tratar de hacer algo diferente. Este día de la Met es perfecto para explorar, ser creativo y expresarte de una manera diferente”.

Cuando se le preguntó sobre el tiempo de preparación, respondió con humor: “Exactamente 53 años. Tomó un poco de tiempo, pero valió la pena. Espero verme bien,”, comentario que rápidamente generó reacciones entre fans y asistentes.

El look se completó con un traje negro elegante y un moño de gran tamaño, manteniendo una base clásica que contrastaba con la caracterización envejecida, lo que reforzó el impacto visual de su aparición.