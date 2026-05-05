Albert Espigares apunta a dejar Puebla tras un solo torneo; La Franja ya busca reemplazos

Puebla fue el segundo peor equipo del Clausura 2026 solo por encima de Santos Laguna, pues terminaron en el lugar 17 con solo 13 puntos conseguidos a lo largo del torneo regular.

Es por eso que Albert Espigares, el entrenador español que había tomado las riendas del equipo apenas en el inicio del campeonato, apunta a dejar a La Franja con solo 17 juegos al mando, pero la directiva no se ha quedado con los brazos cruzados, pues ya buscan a su reemplazo para el siguiente torneo.

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El balance del torneo de Espigares

La directiva de los Camoteros fue sumamente analítica con la labor de Espigares en el Clausura 2026, misma situación que tiene en el aire la continuidad del estratega.

Los números son demasiado fríos: a lo largo de los 17 encuentros que dirigió, el nacido en Barcelona el saldo solamente arroja tres victorias, las cuales fueron conseguidas ante Tigres, Atlético San Luis y Mazatlán, pero sus derrotas los llevaron a tener una mala posición en el torneo.

Espigares l ClubPueblaMX

En cuanto a los resultados que entregan puntos, los empates que tuvo el español en el certamen solamente le han permitido obtener cuatro puntos más.

¿Quién para suplir a Espigares?

De igual manera, periodistas como César Luis Merlo ya han comenzado a dar información acerca de quién podría ser el sustituto de Espigares en el siguiente torneo, pues quien tome el mando, además tendrá que moldear el plantel a su antojo, pues se han concretado la salida de algunos jugadores como Esteban Lozano, Miguel Ramírez, Pablo Gamara, Juan Gómez y Ángelo Araos.

Para ser el nuevo director técnico, ya suenan nombres importantes como el estratega argentino exjugador de Atlas, Leandro Cufré, el ex de Chivas Gerardo Espinoza o bien, el ex de San Luis Gustavo Leal.