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El Jardinero del CJNG seguirá en prisión tras ser vinculado a proceso en El Altiplano

El presunto operador del CJNG permanecerá en el penal de máxima seguridad del Altiplano./ Gabinete de Seguridad
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 21:54 - 04 mayo 2026
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Audias “N”, alias “El Jardinero”, operador del CJNG, fue vinculado a proceso por delitos de armas y permanecerá en prisión preventiva

El proceso legal contra Audias “N”, identificado como “El Jardinero”, avanzó luego de que un juez federal determinara iniciarle un proceso penal por delitos relacionados con armas de uso exclusivo del Ejército. La decisión se tomó en el penal de máxima seguridad del Altiplano, donde permanece bajo custodia.

El juzgador, adscrito a los tribunales federales de Almoloya de Juárez, resolvió que el caso continúe con el imputado en prisión preventiva. Además, otorgó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el que se integrarán más pruebas.

Este personaje es señalado como operador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), una de las organizaciones criminales más relevantes del país, lo que ha incrementado el interés de las autoridades en el seguimiento de su caso.

La captura se realizó el 27 de abril en Nayarit mediante un operativo de la Marina./ FGR

¿Cómo fue la captura de “El Jardinero”?

La detención ocurrió el 27 de abril en el estado de Nayarit, durante un operativo encabezado por la Secretaría de Marina (Semar). El despliegue incluyó más de 520 elementos, así como apoyo aéreo con helicópteros y labores de inteligencia.

El objetivo fue ubicado en una cabaña en la comunidad de El Mirador, donde se encontraba acompañado por un grupo numeroso de hombres armados. A pesar del nivel de seguridad que lo rodeaba, el operativo se ejecutó sin enfrentamientos.

Tras ser localizado, intentó ocultarse, pero fue asegurado por las fuerzas federales, lo que permitió su captura sin que se registraran disparos durante la intervención.

Más de 520 elementos federales participaron en el despliegue para su detención./ X

¿Qué delitos enfrenta y qué sigue en su proceso?

Las autoridades lo acusan de portación de armas de fuego y posesión de cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, delitos contemplados en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Después de su detención, fue trasladado a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) en la Ciudad de México, y posteriormente ingresado al Centro Federal de Readaptación Social No. 1 “Altiplano” bajo un fuerte operativo de seguridad.

Su captura fue considerada un golpe importante para el CJNG, debido a su papel dentro de la estructura del grupo y a que era identificado como uno de los perfiles con mayor peso operativo.

El imputado enfrenta cargos por portación de armas y posesión de cargadores exclusivos./ Gabinete de Seguridad
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