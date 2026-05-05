Patrick Mahomes: El 'Elegido' de la NFL busca la revancha en la Temporada 2026

La espera para ver nuevamente en acción a Patrick Mahomes tiene fecha de caducidad. Con el calendario oficial de la NFL 2026 ya definido, el mariscal de campo de los Kansas City Chiefs se prepara para lo que muchos consideran su "gira de redención".

El camino hacia el Super Bowl LXI en Los Ángeles promete ser la prueba definitiva para el jugador que ha redefinido la posición de quarterback en la última década.

A pesar del entusiasmo, la participación de Mahomes estuvo rodeada de dudas debido a la lesión sufrida la temporada pasada. Este contratiempo físico mantuvo en vilo a la organización y a la afición, dejando su disponibilidad para el 2026 como una incógnita durante gran parte del receso invernal.

Patrick Mahomes le tiene tomada la medida a los Bills | AP

Sin embargo, las noticias son alentadoras: todo apunta a que el estelar pasador podrá integrarse a los entrenamientos desde la pretemporada (agosto), disipando los temores de una ausencia prolongada.

Con su salud retomando el nivel óptimo, Mahomes tiene la mira puesta en el Kickoff 2026, programado para el jueves 10 de septiembre. Este encuentro marcará el inicio de una travesía donde Kansas City buscará mantener su hegemonía en la Conferencia Americana.

Para esta revancha, Mahomes contará con un panorama competitivo que no perdona errores. Mientras él aporta la experiencia de múltiples anillos, la NFL sigue integrando talento veterano para blindar a sus estrellas, tal como lo hicieron recientemente los Packers al firmar a Tyrod Taylor para respaldar a Jordan Love.

Patrick Mahomes, QB de Kansas City Chiefs | AP

¿Qué le paso a Mahomes?

Patrick Mahomes sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda durante el transcurso de la temporada pasada, una lesión que inicialmente generó una gran alarma en el entorno de los Chiefs y puso en duda su continuidad para la campaña 2026.

El amargo cierre de la campaña anterior. El quarterback estelar de los Chiefs se lesionó a menos de dos minutos del final en la derrota del domingo por 16-13 ante los Chargers, un resultado doloroso que no solo lo dejó fuera de combate, sino que puso fin a las esperanzas de Kansas City de llegar a los playoffs.

Patrick Mahomes es atendido en el terreno de juego

A pesar de lo impactante de la imagen y de que la incertidumbre sobre su recuperación marcó gran parte del receso invernal, el panorama actual es positivo, ya que se espera que el mariscal de campo pueda reintegrarse a los entrenamientos de pretemporada este próximo 6 de agosto para llegar a punto al inicio de la temporada en septiembre.