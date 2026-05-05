Toluca vs LAFC: ¿Dónde ver el duelo de Vuelta de las Semifinales de la Concachampions?

Toluca y Los Angeles FC se enfrentarán en un crucial partido de la Liga de Campeones de la CONCACAF. El encuentro está programado para el 7 de mayo en el Estadio Nemesio Diez. Este duelo representa la vuelta de la eliminatoria entre ambos equipos, quienes buscan avanzar en el prestigioso torneo continental.

LAFC VS TOLUCA | MEXSPORT

¿Cómo llegan ambos equipos?

El Toluca llega a este encuentro en un momento complicado tras sufrir cuatro derrotas en sus últimos cinco partidos. Los Diablos Rojos cayeron recientemente ante Pachuca 0-1 el 4 de mayo en la Liga MX, y previamente perdieron el partido de Ida contra Los Angeles FC 2-1 el 30 de abril. Su única victoria reciente fue un contundente triunfo sobre León 4-1 el 26 de abril, pero luego sufrieron derrotas ante Mazatlán FC 4-3 y América 2-1.

Por su parte, Los Angeles FC muestra un mejor momento con dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco encuentros. El equipo californiano empató con San Diego 2-2 el 3 de mayo en la MLS, venció a Toluca 2-1 en el partido de Ida, derrotó a Minnesota United 0-1, empató con Colorado Rapids 0-0 y cayó ante San Jose Earthquakes 1-4.

Antonio Mohamed pensativo tras la derrota del Toluca | MEXSP

En cuanto al historial reciente entre ambos equipos, solo se registra un enfrentamiento previo que corresponde al partido de Ida de esta misma eliminatoria. Los Angeles FC se impuso por 2-1 a Toluca el 30 de abril de 2026 en el estadio del conjunto estadounidense. Este resultado obliga a los mexicanos a buscar una victoria por al menos dos goles de diferencia si quieren avanzar a la siguiente fase del torneo.

Heung-min Son puso el primer gol del partido para LAFC | MEXSPORT

¿Dónde ver el duelo de Vuelta de las Semis de la Conca?